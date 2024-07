"Sargeant luistert niet meer naar kritiek op prestaties"

De kans is klein dat Logan Sargeant volgend jaar ook in de Formule 1 rijdt. De Amerikaan beschikt over een aflopend contract bij Williams, en men lijkt daar niet verder met hem te willen. Sargeant kan op zijn beurt niets met de huidige kritiek.

Sargeant is niet bepaald bezig met zijn beste seizoen in de Formule 1. De Amerikaan is veel langzamer dan zijn teamgenoot Alexander Albon en het is duidelijk dat hij op de schopstoel zit. Williams is op zoek naar een waardige opvolger, en ze lijken niet met hem verder te gaan. Sargeant krijgt alle kritiek en verhalen over zijn toekomst ook mee, maar dat betekent niet dat hij er iets mee doet.

In Hongarije laat hij overduidelijk weten klaar te zijn met alle verhalen over zijn toekomst en prestaties. Bij de internationale media is hij fel: "Ik kwam er al snel achter dat in de Formule 1 niet veel mensen weten wat er gaande is binnen het team, behalve de mensen die bij het team werken. Maar het leven is niet altijd eerlijk, het is wat het is. Maar dat is niet iets om teleurgesteld over te zijn. Ik mag nog steeds met deze auto rijden, en dat is niet iets wat veel mensen kunnen zeggen."