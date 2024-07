Steiner: "Magnussen verdient het om stoeltje bij Haas te verliezen"

Een groep huidige en zeer ervaren Formule 1-coureurs zou zich zorgen moeten maken over hun toekomst op de grid. Dat is de mening van voormalig Haas-baas Gunther Steiner, die vorige week al verklaarde dat hij vindt dat Red Bull de ondermaats presterende Sergio Perez moet laten vallen.

De voormalig Haas-teambaas denkt ook dat de speculaties over Kevin Magnussen gerechtvaardigd zijn. Magnussen moet zich zorgen maken over een mogelijk ontslag bij het Amerikaanse team.

Steiner zegt hierover: "Ik vind Kevin leuk, maar wat hij de laatste tijd tegenover Nico Hulkenberg heeft neergezet is op zijn zachtst gezegd niet indrukwekkend. Daar moeten we open en eerlijk over zijn."

"Of Hulkenberg is zo goed dat we ze niet kunnen vergelijken, of Kevin is gewoon niet waar hij op dit moment moet zijn om een 鈥嬧媝lek in de F1 te verdienen."