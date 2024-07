Uitslag Grand Prix van Groot-Brittannië: Hamilton zorgt voor Brits feestje en verslaat Verstappen

De 2024-editie van Grand Prix van Groot-Brittannië was door een ringetje te halen. In een wedstrijd met wisselende weersomstandigheden en een zeer spannend gevecht om de zege hield Lewis Hamilton zijn hoofd het beste koel voor het team van Mercedes. Hij versloeg Max Verstappen en Lando Norris in een titanenstrijd. Het was de eerste overwinning van de zevenvoudig kampioen sinds Saoedi-Arabië 2021.



Rustige start



De start van de Britse Grand Prix begon relatief rustig. Russell vanaf pole behield de kop met teamgenoot Hamilton achter hem aan. Verstappen snoepte de derde plek af van Norris bij 'The Loop'. Albon beleefde hachelijke momenten in het rustige stuk bij de derde bocht 'Village'. Zijn Williams slingerde heen en weer en het was een wonder dat geen enkele opponent hard werd geraakt. Gasly was de eerste uitvaller door technische problemen aan de versnellingsbak. In de openingsfase bleven Russell, Hamilton, Verstappen, Norris en Piastri dicht bij elkaar. Ferrari kon het tempo niet volgen. De rijders waren alert op mogelijke regen. Meerdere teams gaven verschillende verwachtingen over de potentiële neerslag.



Problemen Verstappen



Verstappen kreeg op iets meer dan een kwart van de wedstrijd steeds meer problemen aan zijn voorbanden en verloor meer tijd. Norris drong steeds meer aan. Die twee kregen het in Oostenrijk al flink met elkaar aan de stok in de strijd om eremetaal. De Brit zat in de DRS van de drievoudig kampioen en kroop naar Verstappen toe. De McLaren-rijder dook binnendoor bij Stowe Verstappen voorbij. Beiden gaven dit keer elkaar genoeg ruimte. Hierdoor lagen drie Britten op plaats een, twee en drie. De Red Bull-coureur zag de Mercedessen en Norris aan de Britse horizon verdwijnen, terwijl Piastri in zijn achterspiegels verscheen. De Australiër passeerde net als teamgenoot Norris bij Stowe de Nederlander.



Wel of geen regen



In ronde 16 pakten de fans de paraplu's en poncho's. Druppels kwamen naar beneden. Voor Verstappen met verlies aan grip geen ideale situatie, want naar binnen met regen op komst, was geen optie. Vooraan zijn beide Mercedessen in de strijd om de eerste positie. Hamilton laat zichzelf van zijn beide kanten zien. De zevenvoudig kampioen passeert. Maar bij ingaan van de volgende ronde is de baan zo nat dat beide coureurs eraf schoten bij de eerste twee snelle bochten.



In ronde 20 was de tombola begonnen doordat de baan natter werd. Norris had meer grip, net al Piastri en beide papaya-bolides gingen Russell al voorbij. Daarna was Hamilton het volgende slachtoffer met wat duw -en trekwerk. In een tijdbestek van een paar ronde lagen de McLarens één en twee en sloegen een gaatje naar de rest. Het regende nog niet hard genoeg om over te stappen naar de regenbanden. De dreiging van regen bleef boven Silverstone zweven. Leclerc, Perez en Zhou namen een gokje door alvast op de intermediates te rijden.



Piastri het bokkie



Piastri zit op de helft van de wedstrijd op de staart van zijn teamgenoot Norris. Voor de Australiër is deze zondag de kans om zijn allereerste Grand Prix te pakken uit zijn nog prille F1-carriére. Tot een inhaalactie komt het niet, omdat Norris naar binnen dook. Verstappen en Sainz waren daarvoor al naar binnen gegaan. Hamilton en Russell gaan mee met Norris voor een pitstop, terwijl Piastri doorrijd. Allen switchten naar de inters. Verstappen maakte wat tijd goed door zijn vroege call om een stop te maken en kwam uiteindelijk als derde door. Piastri verloor heel veel tijd en zijn kans op de zege werd hierdoor verpest. Vooraan reed Norris aan de leiding met Hamilton op iets meer dan drie seconden daarachter. Russell komt in de tussentijd weer naar Verstappen toegereden. De RB20 van de Nederlander doet niet wat hij moet doen en klaagde over de boordradio alweer over de banden. Teamgenoot Sergio Pérez bungelt nog steeds op P17 met Ocon en Zhou achter hem plus een uitgevallen Gasly.



Pech voor Russell



Opeens duikt Russell in ronde 33 binnen. De Brit moet de auto laten uitvallen. De Mercedes-rijder was vorig weekend en deze zaterdag nog de gevierde man met een overwinning in Oostenrijk en de poleposition voor zijn thuispubliek. Of dat gevolgen heeft voor de andere Mercedes-bolide van Lewis Hamilton was nog maar de vraag. Door het uitvallen van Russell heeft Verstappen geen grote bedreiging meer van achteren voor het en laatste en laagste treetje van het podium.



Britse strijd



Met nog 16 ronden te gaan komt Hamilton alsmaar dichterbij aan landgenoot Norris. Allebei willen dolgraag zegevieren voor hun thuisfans. Het zonnetje breekt ondertussen door en het is afwachten wanneer alle coureurs gaan overstappen naar het droge rubber. Hamilton is de eerste van de top drie die de gok durft te wagen met Verstappen in zijn kielzog. Hamilton wisselt naar de softs, terwijl Verstappen de harde band laat monteren. Norris komt een ronde later binnen en neemt ook de soft met een matige stop. Hierdoor pakt Hamilton de leiding.



Spannend slot



Verstappen leek uitgespeeld om de zege, maar door de juiste strategie doet de Nederlander toch weer mee. De achterstand is nog best groot naar Hamilton toe. De zevenvoudig kampioen heeft een gat geslagen van meer dan twee seconden naar Norris, maar Verstappen vloog over debaan. Met tien ronden te gaan is de Nederlander nog iets meer als vijf seconden verwijderd van Hamilton. Eerst moest de Red Bull-rijder Norris nog voorbij. De Nederlander had het voordeel op de harde band, maar het aantal ronden nog was in zijn nadeel.

Met vijf ronden nog te gaan zat Verstappen in de DRS van Norris. In ronde 48 ging de Red Bull-rijder de Brit voorbij bij Stowe, waar Norris eerder dat deed bij de huidig kampioen. Het gat naar Hamilton was meer dan drie seconden. De Brit had het voordeel dat hij steeds DRS kreeg door achterliggers. Verstappen kwam daardoor tekort voor de zege. Hamilton wint weer voor het eerst sinds Jeddah 2021.