Williams past livery aan voor thuisrace in Silverstone

Het team van Williams rijdt aankomend weekend in Silverstone hun thuisrace. De Britse formatie pakt uit voor de race, en ze komen met allerlei verschillende acties. Ze passen ook de livery aan, het gaat om een eerbetoon aan alle werknemers van het bedrijf.

De wagens van Alexander Albon en Logan Sargeant zullen er dit weekend iets anders uitzien dan men is gewend. Op de zijkant van de wagens is de Britse Union Jack te zien. De vlag is opgebouwd uit de namen van alle 1005 werknemers van het team. Volgens het team is het een eerbetoon aan al het harde werk van hun mensen. Williams komt met meer acties. Jenson Button zal in Silverstone een aantal demoruns gaan verzorgen in zijn debuutwagen uit 2000 en Franco Colapinto zal de eerste vrije training voor het team rijden.