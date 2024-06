Uitslag Grand Prix van Oostenrijk: Russell erft zege na clash tussen Verstappen en Norris

De Oostenrijkse Grand Prix zit er weer op. Op de Red Bull Ring in het dorpje Spielberg werd er weer hard gestreden door de heren coureurs. De zege ging naar George Russell. Hij deelde het podium met nummer twee Oscar Piastri en nummer drie Carlos Sainz.

Max Verstappen kwam zeer goed weg bij de start van de Grand Prix. Hij sloeg direct een gat naar zijn concurrenten, die maar met elkaar moesten vechten. Het was krap bij het ingaan van de eerste bocht, en dat zorgde voor problemen bij Charles Leclerc.

De Monegask kon nergens heen, en hij raakte het achterwiel van Oscar Piastri. Leclercs voorvleugel overleefde het incident niet en hij moest de pitlane opzoeken. Hierdoor viel hij ver terug.

Leclercs teamgenoot Carlos Sainz was op zijn beurt aan het vechten met Lewis Hamilton. De Brit had Sainz in de eerste rondes onrechtmatig ingehaald, dus hij moest de positie teruggeven. Dat deed hij, en daarna ging hij het duel met volle overgave aan.

Hamilton maakte daarna een onhandige fout. Bij het inrijden van de pitlane voor zijn eerste pitstop, ging hij wijd. Met zijn achterwiel overschreed hij de witte lijn van de pit entry, en dat leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op. Ook Fernando Alonso had een tijdstraf ontvangen, hij was tegen Guanyu Zhou aangereden. Sergio Perez kreeg op zijn beurt een tijdstraf voor het te hard rijden in de pits. Ook Max Verstappen werd onderzocht, omdat hij in de lijn van Lando Norris wegreed na zijn pitstop.

Verstappen

Verstappen had wel meer aan zijn hoofd, want hij stelde zijn team een paar vragen over zijn versnellingsbak. Zijn race-engineer liet weten dat de zevende versnelling in orde was. Verstappen kreeg geen straf voor het moment bij de eerste stop, maar het was wel duidelijk dat hij niet tevreden was. Hij had last van achterblijvers en zijn banden, waardoor Lando Norris iets dichterbij kon komen.

Terwijl de Alpines weer eens met elkaar vochten, doken Verstappen en Norris tegelijkertijd naar binnen. Verstappen had een rampzalige stop en Norris kon nu gaan vechten. Ze gingen vol het duel aan en Norris moest op de track limits letten. Meerdere keren gingen ze wiel aan wiel en Norris klaagde over het gedrag van Verstappen bij het verdedigen.

Clash

Norris ging wijd bij het inhalen van Verstappen, en dat ging nog net goed. De stewards keken naar het moment, want dat kon hem een straf voor track limits opleveren. Een paar rondjes later ging het mis. Norris probeerde het buitenom in bocht 3, maar daar had Verstappen geen zin in.

Ze raakten elkaar en Verstappen had een lekke band. Norris had dat ook en hij kreeg een tijdstraf voor Track Limits. Norris viel uit en Verstappen viel terug. Hierdoor kreeg George Russell de leiding in handen, maar Oscar Piastri jaagde op hem. Verstappen kreeg op dat moment ook een tijdstraf van 10 seconden voor het incident met Norris. Het maakte voor Verstappen niets uit, want Nico Hülkenberg reed ver genoeg achter hem.

Winnaar

Terwijl Norris zwaar teleurgesteld in de pitbox stond, hield Russell de jagende Piastri achter zich. Russell dacht voorafgaand het raceweekend dat er geen kans was op de zege. Al grappend had hij het eerder over een clash tussen Verstappen en Norris. Niemand had verwacht dat de twee vrienden elkaar echt van de baan zouden rijden. Het gebeurde toch, en dat zorgde voor een sensationele race. Verstappen profiteerde, want zijn titelrivaal Norris scoorde geen punten.