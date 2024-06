Uitslag Sprint Oostenrijk: Verstappen verslaat razendsnelle McLarens en pakt sprintzege

De sprintrace op de Red Bull Ring is ook weer een feit. Op het circuit van Spielberg ging de sprintzege zojuist naar Max Verstappen. Achter hem kwam Oscar Piastri als tweede over de streep op het Oostenrijkse asfalt. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Lando Norris.

De sprintrace begon op een ongebruikelijke manier. Door onduidelijke redenen werd de start afgebroken, en moesten de coureurs nog een opwarmronde rijden. Na dit oponthoud ging de sprint gewoon van start. Verstappen behield de leiding en de McLarens keken in eerste instantie vooral naar elkaar. Carlos Sainz had op zijn beurt beide Mercedessen gepakt.

Machtig duel

De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri gingen echter heel snel. Ze wisten het gat met Verstappen te verkleinen. Binnen de kortste keren reden ze in de DRS van Verstappen, en dat zorgde voor een machtig duel.

Norris probeerde het meerdere keren, maar uiteindelijk wist hij Verstappen te pakken. De Nederlander liet het er echter niet bij zitten, en een bocht later verschalkte hij de Brit weer. Piastri zag zijn kans en hij haalde zijn teamgenoot snel in. De jonge Australiër mocht het proberen, maar Verstappen sloeg een gaatje. De regerend wereldkampioen reed daarna simpel weg bij de twee oranjekleurige bolides.

Strijd

Norris ging daarna nog wel de strijd aan met zijn teamgenoot. Beide coureurs waren echter niet meer zo aanvallend als eerder in de sprintrace. Ze hielden hun posities vast, en ze brachten een groot aantal WK-punten binnen. Verder op de baan werden er nog veel spannende duels uitgevochten. George Russell vocht een duel uit met Carlos Sainz, terwijl ook de Alpines er zin in hadden. Nico Hülkenberg ging een beetje te ver, en hij duwde nog Fernando Alonso van de baan. Verstappen zag dit allemaal gebeuren op de grote schermen, hij reed redelijk simpel naar de zege. De sprint gaf in ieder geval een goed beeld voor de Grand Prix van morgen.