Antonelli imponeert op school met Mercedes GT ondanks PK-verbod

Vanuit Miami vertrok Andrea Kimi Antonelli als jonge polesitter ooit bij een F1-race, maar moest de dagen daarna gewoon weer naar school, net als anderen. De Italiaan kwam echter wel op een heel opmerkelijke manier naar de colleges: met zijn eigen sportauto van Mercedes. Op het filmpje wat circuleert op de sociale kanalen is te zien dat zijn zeer opvallende, gestroomlijnde blauwe voiture staat geparkeerd op de stoep, terwijl Antonelli lekker staat te chitchatten met zijn klasgenoten.



KIMI ANTONELLI CHEGANDO DE AMG GT NA ESCOLA pic.twitter.com/UoDNk9ixF0 — Mercedes-AMG F1 Brasil 馃嚙馃嚪 (@MercedesAMGF1BR) May 10, 2025