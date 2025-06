Mercedes vreest voor grote problemen bij Antonelli

Andrea Kimi Antonelli beleefde een triple header om snel te vergeten. In Spanje viel Antonelli uit met motorproblemen, en dat zorgt voor hoofdpijn bij Mercedes. Ze weten namelijk nog steeds niet wat er aan de hand was en ze vrezen voor een toekomstige gridstraf.

Antonelli begon de triple header met een thuisrace in Imola. Hij viel echter uit, en een week later bleef hij in Monaco steken in het middenveld nadat hij was gecrasht in de kwalificatie. In de Grand Prix van Spanje leek het weer wat beter te gaan, maar de jonge Italiaan moest zijn Mercedes in de grindbak parkeren nadat de motor het had begeven.

Onduidelijkheid over de problemen

Wat er precies aan de hand was, wist men op dat moment niet. Dat is nog steeds het geval, zo onthult technisch directeur James Allison in de debrief op YouTube: "We weten nog niet wat er gebeurde in de Power Unit. Hij is nu terug in de fabriek in Brixworth."

"Ze gaan hem daar uit elkaar halen, en onderzoeken wat er aan de hand was. Ze gaan uitzoeken wat ze moeten doen voor de gehele pool van racemotoren, niet alleen bij ons team, maar ook bij de klantenteams. Hopelijk zullen we dit niet nog een keer zien in het vervolg van het seizoen."

Is er een gridstraf op komst?

Het bezorgt Mercedes wel hoofdpijn, want er dreigt wel een gridstraf voor Antonelli als er weer een probleem de kop opsteekt. "Het zet zeker wat druk op onze pool. We kunnen voor de volgende race een nieuwe Power Unit in de auto plaatsen zonder een straf te krijgen. We zitten nu nog onder het aantal onderdelen dat je per jaar mag gebruiken zonder een straf te krijgen."

"Maar goed, we zijn nog maar op een derde van het jaar. Dat zet de rest van de pool behoorlijk onder druk als we het tot het einde moeten volhouden."