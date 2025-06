"Wereldkampioen waarschuwt Hadjar voor Verstappen."

Isack Hadjar is een naam die dit seizoen veel wordt genoemd en geroemd. De Fransman heeft nog maar negen Grands Prix gereden, maar veel kenners denken dat hij een grote naam kan worden.. Hadjar kan al gepromoveerd worden naar Red Bull Racing, maar oud-Formule 1-kampioen Nico Rosberg geeft de jonge rookie advies.

Isack Hadjar heeft zich momenteel in de Racing Bulls naar de negende plek in het wereldkampioenschap gereden. Qua punten is hij de tweede Red Bull-coureur op de ranglijst, met alleen Max Verstappen voor hem. Hij leidt Yuki Tsunoda momenteel met elf punten.

Meer dan Lawson en Tsunoda

Het aantal punten van Hadjar is meer dan Lawson en Tsunoda bij elkaar hebben. De rookie maakte zoveel indruk dat er nu al volop geruchten gaan over een stoeltje bij het moederteam Red Bull. Een compliment van formaat, maar niet iedereen lijkt de stap verstandig te vinden. Nico Rosberg is tegen de wissel van Hadjar.

"Als ik Hadjar was, als Red Bull ook maar begint over een promotie, zou ik het echt afslaan. Hij doet het namelijk zo goed nu bij Racing Bulls; hij zit daar in een geweldige positie. Ik zou het echt meteen afslaan als ik hem was, en zeggen: 'Geen enkele kans'.", zo stelt Rosberg bij Sky Sports F1.

'Verstappen is speciaal'

Rosberg meent dat de auto van Red Bull echt vreselijk slecht is en dat het dus niet aan coureurs als Tsunoda en Lawson ligt dat hun prestaties zo 'slecht' zijn. Hadjar zal er dus verstandig aan doen om te blijven bij Racing Bulls. Tegelijk krijgt Max Verstappen ook een mooi compliment van Rosberg. De Duitser zegt dat Verstappen echt heel bijzonder is.

"Alles wijst erop dat Max Verstappen echt speciaal is, en dat is het enige wat je daarover kan zeggen. Al deze jongens zijn geweldige coureurs, maar het lijkt erop dat hij gewoon op een heel ander niveau zit dan alle anderen."