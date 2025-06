Christian Horner geeft duidelijkheid over toekomst bij Red Bull

Red Bull-teambaas Christian Horner werd in de afgelopen maanden meerdere keren in verband gebracht met een vertrek bij het team. De Brit voelt zich echter verbonden aan Red Bull, en verklaart dat hij niet aan een vertrek uit Milton Keynes moet denken.

Horner is al sinds het eerste seizoen van Red Bull in 2005 de teambaas. Hij heeft alle successen meegemaakt, maar lag in de afgelopen jaren wel onder vuur. Vorig jaar leek een vertrek realistisch te zijn toen er een intern onderzoek werd gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Horner werd vrijgesproken, en mocht verdergaan met zijn werkzaamheden.

In de afgelopen maanden werd Horner weer in verband gebracht met een vertrek. In de Duitse media gingen geruchten rond over interesse van Ferrari, terwijl er ook werd gesteld dat Horner minder steun had van de top van Red Bull. Daarnaast werd hij ook in verband gebracht met een overstap naar Alpine.

Hart en ziel

Horner wil echter niet weg, zo probeert hij duidelijk te maken in een interview met PlanetF1: "Het is duidelijk dat ik in de afgelopen jaren meerdere keren ben benaderd, en het is altijd vleiend als je in verband wordt gebracht met andere teams, als dat grote namen zijn."

"Maar mijn hart en ziel liggen bij dit team. Ik heb hier een groot gedeelte van mijn leven in geïnvesteerd en ik voel me verantwoordelijk voor deze mensen. Er werken hier 2000 mensen, en ik ben echt benieuwd wat de toekomst ons gaat brengen met het bouwen van onze eigen motor."

"Dat is het nieuwe hoofdstuk voor ons, we hebben straks alles onder één dak. Weet je hoeveel teams dat hebben?"

Voor Horner is dit een prachtige mijlpaal. Hij erkent echter wel dat het niet makkelijk gaat worden: "Het is een enorme uitdaging, maar ook een geweldige kans. Het is iets waar we als organisatie heel erg enthousiast over zijn."

Belangrijk onderdeel van het leven

Horner wil dit hoofdstuk meemaken, en een vertrek is dus niet aan de orde: "De mensen maken een team, en daar voel ik me enorm aan verbonden. Zowel binnen het team, als met onze aandeelhouders die ons gesteund hebben, de sponsors en de partners."

"We hebben nu 58 partners, en ik ben verantwoordelijk om ze bij het team te halen, en we hebben een geweldige relatie met hen. Dit voelt echt als een belangrijk onderdeel van mijn leven."