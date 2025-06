Mercedes verwacht geen verrassingen bij nieuwe F1-regels

Het team van Mercedes is momenteel hard bezig met de voorbereidingen op 2026. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1, en de FIA doet er alles aan om mogelijke mazen in de wet te dichten. Bij Mercedes verwachten ze geen verrassingen.

De nieuwe regels zullen de Formule 1 flink gaan opschudden. Aankomend jaar gaan er nieuwe technische en motorische regels gelden. Het zorgt voor een grote interesse in de sport vanuit autobouwers, en veel teams besteden nu al veel aandacht aan 2026. Het gaat ten koste van de ontwikkeling van de huidige auto's, maar dat hebben veel teams al ingecalculeerd.

Geen mazen in de wet

Bij Mercedes maken ze zich geen zorgen over mogelijke trucjes van de concurrentie. Technisch kopstuk Simone Resta legt dat uit bij Motorsport.com: "Ik denk dat de FIA momenteel heel actief is met het ontvangen van signalen van alle teams, zodat ze alle mazen in de wet kunnen dichten."

"Ik denk niet dat er echt verrassingen zullen zijn, de regels lijken best compleet te zijn. Ik weet zeker dat we heel verschillende projecten zullen gaan zien waarbij iedereen gaat proberen om het verschil te maken."

Complimenten voor de FIA

Bij Mercedes zijn ze heel tevreden met de FIA. Resta gaat verder met zijn verhaal, en deelt een aantal complimentjes uit aan de autosportfederatie: "De FIA lijkt heel erg goed werk te hebben geleverd, want ze hebben een complete set regels opgesteld die de teams veel ruimte geven om hun best te doen."

Volgens Resta is het dan ook niet nuttig om veel te gaan praten over de nieuwe regels. Hij wil vooral aan de slag: "Nu is het tijd om te werken en niet om te gaan praten, het is voor ons tijd om het verschil te gaan maken."

Mercedes gaat volgend jaar op jacht naar de titel. Dit jaar lijkt dat onmogelijk te zijn, en hebben ze een flinke achterstand op McLaren.