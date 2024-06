Haas-teambaas Komatsu kraakt boze Magnussen

Kevin Magnussen moet dit jaar vechten voor zijn toekomst in de Formule 1. De Deense coureur beschikt over een aflopend contract bij Haas, en in Monaco reed hij zijn auto kapot bij een crash met Sergio Perez. Haas-teambaas Ayao Komatsu spreekt zijn coureur tegen.

Magnussen is namelijk van mening dat de startcrash in Monaco zeker niet zijn schuld was. Hij was ook in Canada nog van mening dat Perez hem meer ruimte moest geven. Hij hield een fel betoog waarom de crash niet aan hem lag, maar niet iedereen kon zich in zijn beweringen vinden. In Canada liggen er weer nieuwe kansen, maar toch gaat het nog veelvuldig over het moment in Monaco.

Haas-teambaas Ayao Komatsu is namelijk van mening dat zijn coureur geen gelijk heeft. Hij stelt dat alles is besproken met Magnussen, en hij spreekt zich uit bij de internationale media: "In Monaco had Kevin vanaf de eerste vrije training de snelheid, al hadden we als team een probleem. Daardoor moesten we achteraan starten en kozen we voor een alternatieve strategie. Je bent er dan om lange tijd het spel te spelen, dus het besluit om voor een goed te gaan was niet de juiste. Hij verwachtte dat Perez hem meer ruimte zou geven, maar dat is niet aan hem. Uiteindelijk volgde er een moment dat hij de volledige controle had en hij zich kon terugtrekken. Dat deed Kevin niet."