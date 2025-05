Regen in Miami kan voor chaos in sprintrace gaan zorgen

De sprintrace in Miami gaat over iets minder dan anderhalf uur van start. De coureurs moeten zich voorbereiden op een lastige sessie, want het circuit is momenteel nat. Het begon zojuist te regenen, maar het is nog niet duidelijk of er nog meer buien gaan vallen.

De sprintrace in Miami gaat om 18:00 Nederlandse tijd van start. Het is zeer warm in Miami, maar dat is niet het enige weerfenomeen waar de teams en coureurs rekening mee moeten houden. Tijdens de kwalificatie van de F1 Academy begon het zojuist flink te regenen. De baan was zeer nat, en dit kan ook gevolgen hebben voor de aankomende sprintrace in de Formule 1.

Donkere lucht

Op meerdere delen van het circuit hebben de coureurs in de F1 Academy veel last van spray, en er is dan ook veel regen gevallen. De lucht boven het Hard Rock Stadium was even donker, maar inmiddels begint de lucht weer op te klaren. Het is dan ook nog onduidelijk of de Formule 1 wel last zal hebben van deze wolkbreuk, want door de hitte kan de baan snel opdrogen.

Regen heeft gevolgen

Ook als het straks droog is, zullen de Formule 1-coureurs de gevolgen van de regen gaan ondervinden. Al het rubber is immers van de baan gespoeld, en de kerbstones en de uitloopzones kunnen ook nog nat zijn. De coureurs in de F1 Academy moeten in ieder geval gebruikmaken van de regenbanden. Of er nog meer buien gaan vallen, is niet duidelijk. Het kan namelijk snel veranderen in Miami, waardoor het moeilijk te voorspellen is wat er gaat gebeuren. Vlak na de kwalificatie van de F1 Academy begon het nog harder te regenen.

De kans is aanwezig dat het morgen tijdens de Grand Prix ook gaat regenen. Er worden zelfs onweersbuien verwacht, maar of de regen gaat vallen tijdens de race is ook nog zeer lastig te voorspellen.