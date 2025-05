Toto Wolff dropt grote hint over toekomst George Russell

Mercedes-teambaas Toto Wolff probeert een einde te maken aan alle geruchten over de toekomst van George Russell. Max Verstappen wordt immers regelmatig in verband gebracht met het zitje van Russell. Wolff moet er echter niet aandenken om Russell aan de kant te schuiven.

Russell moet dit jaar de kar trekken bij het team van Mercedes. Sinds het vertrek van Lewis Hamilton is hij de grote man bij de Duitse renstal. Hij stond al meerdere keren op het podium, en draagt bij aan de huidige successen van het team. Bij Mercedes heeft hij de jonge en onervaren Andrea Kimi Antonelli als zijn teamgenoot. De Italiaan doet het zeker niet slecht, en start de sprintrace in Miami vandaag vanaf de pole position.

Aangezien Russell over een aflopend contract beschikt, gaan er veel verhalen rond over zijn toekomst. Regerend wereldkampioen Max Verstappen wordt in verband gebracht met zijn zitje, terwijl de Brit zelf zich geen zorgen maakt.

Russell moet de kar trekken

In Miami is Mercedes-teambaas Wolff duidelijk over Russell. Tijdens de persconferentie werd hij gevraagd op welke gebieden Russell stappen heeft gezet: "Ik denk dat het voor de hand ligt, dat wanneer een zevenvoudig wereldkampioen het team na twaalf jaar verlaat, George, die net als iedereen in de schaduw stond van Lewis, nu degene is die de koers aangeeft. Je kan op hem vertrouwen als je vraagt waar de pace van de auto ligt. Dat is belangrijk, en dat is wat we doen."

De toekomst van Russell

Russell heeft nog geen contract voor 2026, en daar wordt Wolff ook naar gevraagd. De Oostenrijker krijgt de vraag of ze een nieuwe deal gaan sluiten, als Russell deze vorm weet vast te houden. "Ik wist dat deze vraag zou komen! George maakt onderdeel uit van de Mercedes-familie, en dat is altijd zo geweest. Zoals het nu is, waarom zou ik dan een team dat zich op een positief traject bevindt gaan aanpassen?"