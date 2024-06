Sainz lacht om Williams-geruchten

Het is nog altijd niet duidelijk waar de toekomst van Carlos Sainz ligt. Hij vertrekt eind dit jaar bij Ferrari, en hij is hard op zoek naar een nieuwe werkgever. Deze week gingen er wilde geruchten rond dat hij bij Williams had getekend, maar die lacht hij zelf weg.

Sainz kreeg afgelopen winter te horen dat hij geen contractverlenging krijgt bij Ferrari. Hij wordt in 2025 vervangen door Lewis Hamilton, en hij kijkt momenteel rustig om zich heen. In de afgelopen maanden werd hij in verband gebracht met Red Bull Racing, Mercedes, Audi en recent Williams. Aangezien Sergio Perez zijn contract heeft verlengd bij Red Bull, is dat geen mogelijkheid meer. Ook Mercedes lijkt niet meer tot de opties van Sainz te behoren.

Hierdoor blijven alleen Audi en Williams over. Eerder deze week gingen er wilde geruchten rond over Williams, Sainz zou al een contract hebben getekend bij dat team. In Canada ontkent hij dat in gesprek met Motorsport.com: "Ik heb die verhalen ook gelezen. Ik weet niet meer of het alleen in Spanje was, maar ik moest er wel om lachen. Drie maanden geleden las ik artikelen dat ik had getekend bij Mercedes. Volgens anderen had ik getekend bij Red Bull. Dat is toch best grappig? En nu zou ik hebben getekend bij Williams. Ik moet er wel eens om lachen, want de media kunnen dit soort verhalen straffeloos publiceren."