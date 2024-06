Marko: "Als we de rijhoogte aanpassen verliezen we enorm veel downforce"

Het team van Red Bull Racing wil gaan terugslaan na een drietal lastige raceweekenden. Afgelopen maand leek Red Bull hun voorsprong te verliezen, en dat kwam als verrassing. Helmut Marko verwacht dat zijn team het weer goed gaat doen op de normale circuits, maar dat ze echt een probleem hebben als dat niet zo is.

In Miami, Imola en Monaco had Red Bull het opvallend zwaar. In Miami en Monaco werden ze zelfs verslagen door de concurrentie. Lando Norris en Charles Leclerc wisten te winnen, en hun teams McLaren en Ferrari hebben het gat met Red Bull verkleind. Aankomend weekend in Canada willen ze weer mee gaan strijden, en bij Red Bull verwachten ze nog geen geweldige prestaties in Montreal.

Red Bull-adviseur Helmut Marko weet waar de problemen liggen. Hij wijst naar de kerbstones, iets wat in de afgelopen weken duidelijk werd. De Oostenrijkse teamadviseur legt de situatie uit in gesprek met Sport1: "Als we de rijhoogte aanpassen, dan verliezen we enorm veel downforce. Daarom zijn we nogal gelimiteerd op dat gebied. We focussen ons nu vooral op aerodynamische efficiëntie als we onze auto gaan ontwerpen. Maar, ik denk wel dat we nog steeds een voorsprong hebben op normale circuits zoals in Barcelona. Als dat niet het geval is, dan hebben we echt een probleem."