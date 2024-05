Marko verwacht dat Verstappen het verschil gaat maken

Het team van Red Bull Racing beleeft een lastige periode in de Formule 1. Ze zijn niet meer zo oppermachtig als in de voorgaande jaren, maar Helmut Marko verwacht nog een aantal sterke races. Mocht dat niet lukken, dan verwacht Marko dat Max Verstappen het verschil zal maken.

Red Bull begon op een oppermachtige wijze aan het seizoen. Max Verstappen won in Bahrein, Saoedi-Arabië, Japan en China, en iedereen ging er eigenlijk vanuit dat hij geen tegenstand zou gaan krijgen. In Miami was het eerste verval te zien, en werd Verstappen verslagen door McLaren-coureur Lando Norris. In Imola wist Verstappen met kunst- en vliegwerk de zege over de streep te trekken, maar afgelopen weekend in Monaco kwam hij er niet aan te pas.

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat er zeker nog circuits aankomen waar het team en Verstappen superieur kunnen zijn. Als dat niet lukt, dan verwacht Marko ook successen. De Red Bull-adviseur legt zijn mening uit in gesprek met F1-Insider: "Ik geloof heilig dat de Max Verstappen-factor doorslaggevend kan zijn die ons minder goed liggen. Hij verkeert echt in topvorm en hij maakt nu dan ook het verschil. Er is geen enkele andere coureur die in elke ronde op de limiet kan rijden zonder fouten te maken."