Marko realistisch: "We zijn niet langer het sterkste team"

Het team van Red Bull Racing lijkt hun voorsprong kwijt te zijn. De Oostenrijkse renstal kende een aantal tegenvallende weekenden, en men vraagt zich af of ze nog wel kunnen domineren. Helmut Marko vindt dat men niet te hard van stapel moet lopen, maar hij is wel realistisch.

Red Bull begon goed aan het seizoen. Max Verstappen won vrijwel alle races, en alleen in Melbourne kon hij niet scoren. Hij viel daar uit met remproblemen, maar verder kwam hij goed voor de dag. In de afgelopen weken lijkt de voorsprong van Red Bull als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen. In Miami werd Verstappen verslagen door McLaren-coureur Lando Norris, en in Monaco kwam Verstappen niet in het stuk voor. De zege ging daar naar Ferrari-coureur Charles Leclerc.

De teams van Ferrari en McLaren lijken het gat te hebben gedicht, maar bij Red Bull maakt men zich nog geen grote zorgen. Red Bull-adviseur Helmut Marko probeert de rust te bewaren in gesprek met Formel1.de: "Laten we niet te hard van stapel lopen! We hebben pas een paar races verloren, of beter gezegd: niet gewonnen. In alle gevallen ging het om stratencircuits. We hebben op dat soort circuits gewoon bepaalde problemen en we weten wel dat we niet langer het sterkste team zijn. Ferrari kwam in Miami een stukje dichter bij, maar de update van McLaren maakte ze ook een stuk sneller."