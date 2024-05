'Briatore bemiddelaar voor mogelijke koper Alpine'

Het team van Alpine beleeft lastige dagen in de Formule 1. De prestaties op de baan vallen tegen, en dat zorgt voor geruchten. Er werd eerder al gesproken over een mogelijke verkoop, en die verhalen zijn niet uit de lucht. Meerdere partijen zouden hebben interesse, waaronder een groep investeerders die worden vertegenwoordigd door Flavio Briatore.

Alpine is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Franse renstal worstelt met hun vorm, en ze rijden vooral rond in het achterveld. Afgelopen weekend in Monaco ontstond er nog meer onrust toen Esteban Ocon tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly aanreed. Teambaas Bruno Famin was woedend op Ocon en hij stelde dat er consequenties zouden volgen. Er werd zelfs gesproken over een mogelijke schorsing van Ocon.

Briatore

Eerder vandaag gingen er geruchten rond over een soort terugkeer van Flavio Briatore bij het Franse team. Hij zou dan gaan fungeren als supervisor. Ook de Italiaanse tak van Motorsport.com noemt de naam van Briatore, maar in een compleet andere context. Eerder dit jaar gingen er namelijk geruchten rond over interesse van mogelijke kopers in het team van Alpine. De renstal ontkende dat, maar het Italiaanse medium meldt nu dat er weer interesse is.

Geely

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zou Alpine tenminste één aanbod hebben afgewezen. Andere voorstellen worden volgens het medium wel in overweging genomen. Er wordt gesproken over een bod van een groep investeerders onder leiding van de Geely Auto Group, de eigenaar van Lynk & Co. Het medium meldt ook dat er een tweede groep investeerders is, met Flavio Briatore als bemiddelaar. Hij zou bemiddelen tussen de investeerders en Renault CEO Luca de Meo. In een statement tegenover Motorsport.com wil Alpine niets bevestigen of ontkennen omtrent de betrokkenheid van Briatore.