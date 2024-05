'Alpine overweegt Ocon te schorsen voor Canada'

Esteban Ocon maakte zichzelf niet bepaald populair in Monaco. Hij raakte zijn Alpine-teamgenoot Pierre Gasly in de openingsronde, en daar was men bij het team niet blij mee. Het lijkt erop dat Alpine nu zelfs overweegt om Ocon aan de kant te schuiven voor het raceweekend in Canada.

Het is algemeen bekend dat Ocon en zijn teamgenoot Pierre Gasly niet elkaars beste vrienden zijn. In de straten van Monaco zorgde Ocon voor veel woede. Vlak voor de tunnel opende Ocon de aanval, raakte hij het voorwiel van Gasly, en vloog hij door de lucht. Bij de landing raakte Ocons bolide zwaar beschadigd, en moest hij opgeven. Alpine-teambaas Bruno Famin reageerde furieus, en ook Gasly was niet blij.

Famin stelde nog tijdens de race dat Alpine zou gaan ingrijpen. In gesprek met Canal+ stelde Famin dat er serieuze consequenties zouden volgen. Het was onduidelijk wat Famin hiermee bedoelde, maar volgens Sky Sports News gaat het mogelijk om een harde ingreep. De Britse zender heeft namelijk begrepen dat Alpine er serieus over nadenkt om Ocon te schorsen voor het raceweekend in Canada. Vlak na de crash werd Famin in de paddock gespot terwijl hij in een diep gesprek was verwikkeld met reservecoureur Jack Doohan. Of Ocon echt aan de kant wordt geschoven, zal in de komende weken duidelijk worden.