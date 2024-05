'Perez dicht bij contractverlenging bij Red Bull'

Het is nog altijd niet duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen is bij Red Bull Racing. Sergio Perez beschikt over een aflopend contract, en er liggen meerdere kapers op de kust. Inmiddels lijkt het er op dat Perez heel dicht bij een nieuwe deal is.

Bij Red Bull heeft men er nooit een geheim van gemaakt dat Perez de topkandidaat is voor het zitje voor 2025. De Mexicaan gaf ook aan dat dit zijn prioriteit is, maar er zijn natuurlijk veel meer kanshebbers. Helmut Marko onthulde vorige week dat men gesprekken voerde met Fernando Alonso. De keuze viel niet op de tweevoudig wereldkampioen, en hij tekende een nieuw contract bij Aston Martin.

Volgens Motorsport.com is Perez nu echt dicht bij een contractverlenging bij Red Bull. Ondanks tegenvallende weekenden in Imola en Monaco is hij nog gewoon de favoriet. Het medium meldt dat bronnen uit de paddock stellen dat het een kwestie van dagen of weken moet zijn voordat de deal rondkomt. Dit is mogelijk slecht nieuws voor Carlos Sainz, want hij aasde op het Red Bull-zitje. Helmut Marko maakte er geen geheim van dat ze gesprekken hadden gevoerd, maar dat Audi ook een bod had neergelegd bij Sainz. De Spanjaard wordt ook in verband gebracht met Williams.