Piastri onthult speciale Senna-helm voor Monaco

Het team van McLaren eert aankomend weekend in Monaco de legendarische Ayrton Senna. De Britse renstal rijdt met een eenmalige livery in de kleuren van Senna. Oscar Piastri zal deze bolide gaan besturen met een speciale helm, waarmee hij Senna eert.

Piastri zal zich dit weekend ook gaan hullen in de kleuren van Senna. De Australische coureur heeft een helmdesign onthult dat veel doet denken aan het iconische ontwerp van Senna. De helm van Piastri is volledig geel met een aantal groene accenten. Op de achterzijde is het design van Senna het beste terug te zien. Piastri zal na afloop van dit weekend één van zijn helm gaan veilen, de opbrengst gaat naar het Instituto Ayrton Senna.

Paying tribute to a legend this weekend 馃嚙馃嚪



With Senna Brand support, I’m proud to announce we’ll be auctioning one of my #MonacoGP helmets to raise funds for the @InstAyrtonSenna and their projects to give people opportunities and transform lives pic.twitter.com/I9xQ2Rdmik