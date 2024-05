Marko ziet verband tussen updates en bandenproblemen bij Red Bull

Red Bull Racing kende niet bepaald een sterk raceweekend in Imola. Ze worstelden in de vrije trainingen, maar Max Verstappen wist de Grand Prix toch op zijn naam te schrijven. Volgens Helmut Marko hadden de nieuwe updates ook te maken met de prestaties van Red Bull.

In Imola introduceerden veel teams nieuwe onderdelen. Ook Red Bull had een flink updatepakket meegenomen naar het circuit i de regio Emilia-Romagna. Het was echter niet duidelijk hoe goed deze nieuwe updates functioneerden, en wat de invloed hiervan was op de prestaties van de teams. Wat wel duidelijk was, was dat Red Bull het heel erg zwaar had en dat Verstappen zijn zege zeker niet cadeau kreeg.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was heel erg blij met Verstappens zege. De Oostenrijker weet wel waarom het niet zo goed ging aan het begin van het raceweekend. In zijn column voor Speedweek laat Marko weten dat Verstappens klachten over de balans terecht waren: "We hadden in Italië nieuwe onderdelen bij ons. Als die niet goed op elkaar aansluiten, dan krijg je een probleem met de banden in het juiste window." Volgens Marko hebben meer teams hier last van: "Ik kan me nog herinneren dat in Miami McLaren heel erg snel was op de mediums, maar dat ze geen fatsoenlijke ronde konden rijden op de softs. Dat blijft heel lastig."