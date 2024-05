Marko trots op 'Max-factor': "Bracht ons de overwinning"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam. Verstappen kreeg de zege zeker niet cadeau, en hij moest er hard voor vechten. Helmut Marko is enorm trots op hem en hij stelt dat de 'Max-factor' hier zijn werk heeft gedaan.

Red Bull Racing kende geen sterk weekend op het circuit van Imola. Ze worstelden met onder meer de balans, en de vrije trainingen zagen er niet goed uit. Verstappen zorgde echter voor een ommekeer in de kwalificatie, en in de race greep hij ook de leiding. In de slotfase zakte Verstappens snelheid volledig in, en kwam McLaren-coureur Lando Norris nog heel erg dicht bij. Verstappen wist de jagende Brit met hangen en wurgen achter zich te houden.

Max-factor

Red Bull-adviseur Helmut Marko is enorm trots op het resultaat van zijn superster Verstappen. De Oostenrijkse adviseur deelt complimenten uit in zijn column voor Speedweek: "Als we niet in de best mogelijke positie zitten, hebben we godzijdank nog steeds de Max-factor, die ons ook de overwinning in Imola bracht. Max overschreed de track limits een paar keer en er was een laatste waarschuwing, daarna zou een straf van vijf seconden volgen. Dat was heel kritiek. Die laatste tien tot vijftien rondjes waren de moeilijkste voor hem in de Grand Prix en hij kon zich geen fouten meer veroorloven."

Meesterwerk

Een tijdstraf had Verstappen de zege gekost, dus hij moest er alles aan doen om binnen de lijntjes te kleuren. Marko zag Verstappen schitteren: "Als hij een tijdstraf had gekregen, had hij de overwinning verloren. Want in Italië was het niet mogelijk om een voorsprong van meer dan vijf seconden te pakken. Natuurlijk houden de stewards en onze tegenstanders Max nauwlettend in de gaten. Het was Verstappens volgende meesterwerk om geen fout te maken onder zo'n enorme druk met een moeilijk bestuurbare auto."