Mercedes staat open voor komst Newey

Het is nog altijd niet bekend waar de toekomst van Adrian Newey ligt. De Britse topontwerper maakte begin deze maand dat hij gaat vertrekken bij Red Bull Racing, en sindsdien wordt hij in verband gebracht met meerdere teams. James Allison zou hem met open armen verwelkomen bij Mercedes.

Newey speelde een belangrijke rol bij de successen van Red Bull Racing. De ontwerper wordt gezien als één van de besten in zijn werkveld, en het is dan ook niet vreemd dat meerdere teams azen op zijn handtekening. Ferrari lijkt dicht bij een deal te zijn, terwijl ook Aston Martin en Williams interesse toonden. Opvallend genoeg gaan er nog weinig geruchten rond over Mercedes, maar ook daar staan ze wel open voor Newey.

Hypothetische vraag

Technisch directeur James Allison stelt dat hij het wel ziet zitten als Newey zich bij zijn team voegt. Allison wordt door Sky Sports gevraagd naar een mogelijke komst van Newey: "Dat is nogal een hypothetische vraag, maar ik zien geen reden waarom dat niet zou kunnen. Ik denk dat elk team Adrian op de markt ziet als een persoon die behoorlijk effectief is. Ook zullen ze zichzelf dezelfde vraag stellen over hoe je zo iemand binnenhaalt en het beste uit hem haalt."

Levendige markt

Allison verwacht dat heel erg veel teams hun uiterste best gaan doen om Newey aan te trekken. Hij voorspelt een levendige markt: "Adrian kan erg nuttig zijn voor elk team dat hem binnenhaalt. Hij is echt een legende in deze sport, kijk naar wat hij heeft gedaan, kijk naar het succes dat hij heeft gehad. Er bestaat absoluut geen twijfel over dat hij elk team waar hij komt sneller zou maken. Dat team zou zich wel moeten organiseren om het beste uit zo'n samenwerking te halen. Maar hij zou elk team snel maken."