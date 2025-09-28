Mercedes rekent op een intens gevecht in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs in de Formule 1. Technisch directeur James Allison ziet hoe Max Verstappen in topvorm Red Bull weer nieuw leven inblaast en verwacht dat het tot de slotrace spannend zal blijven.

Dat McLaren de constructeurstitel gaat binnenhalen, lijkt nauwelijks nog een vraagstuk. De Britse renstal had in Baku al een kans om het kampioenschap voortijdig te beslissen, maar na een teleurstellend weekend moet het feest worden uitgesteld. Met een voorsprong van liefst 333 punten op Mercedes kan alleen een wonder nog roet in het eten gooien. McLaren staat op 623 punten, terwijl Mercedes als eerste achtervolger op 290 punten blijft steken.

Mercedes hoopt op tweede plek bij constructeurs

Daarachter ontvouwt zich een strijd die wel alle kanten op kan gaan. Ferrari leek lange tijd verzekerd van de tweede plek, maar zakte na een zwak weekend in Azerbeidzjan terug. Mercedes profiteerde optimaal met George Russell en Andrea Kimi Antonelli, die respectievelijk tweede en vierde werden. Daardoor pakte het team uit Brackley de tweede plaats in het kampioenschap, al is het verschil met Ferrari slechts vier punten. Ook Red Bull Racing, op achttien punten achterstand, mengt zich nadrukkelijk in de strijd.

Allison ziet de dreiging duidelijk. "Het is ontzettend spannend, we hebben maar een kleine marge op Ferrari en iets meer op Red Bull. Zij hebben de laatste tijd echt een goede flow te pakken, zeker met Max die buitengewone vorm laat zien", benadrukt hij in een videoboodschap van Mercedes. "Ferrari blijft ook een sterke concurrent. Wij moeten er vooral voor zorgen dat we consequent beide auto’s in de punten krijgen. Dat is grotendeels in onze eigen handen: hoe goed we ons voorbereiden, hoe goed we het weekend uitvoeren en hoe stabiel het pakket is dat we onze coureurs aanbieden."

Volgens Allison ligt de sleutel bij constante prestaties. "Zolang we blijven leveren, kunnen we de tweede plaats behouden. Maar dat wordt allesbehalve makkelijk – dit kampioenschap zal tot Abu Dhabi spannend blijven."