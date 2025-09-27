user icon
Mercedes volgt Ferrari: Geen updates meer voor Russell en Antonelli

Mercedes volgt Ferrari: Geen updates meer voor Russell en Antonelli
  • Gepubliceerd op 27 sep 2025 19:03
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

De wisselende prestaties in de Formule 1 zijn volgens James Allison goed te verklaren. De technisch directeur van Mercedes wijst op twee belangrijke factoren die bepalen of een team in een bepaald weekend vooraan meedoet of juist achter de feiten aanloopt. Daarbij onthulde Allison dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli geen updates meer zullen krijgen.

Allison benadrukt dat de verschillen dit seizoen bijzonder klein zijn. Veel teams hebben de ontwikkeling van hun huidige wagen stilgelegd om zich volledig te richten op de nieuwe bolides die in 2026 geïntroduceerd worden. Daardoor speelt detailwerk nu een grotere rol. “De ene week heb je alles mee, de andere week niet”, aldus de Brit geciteerd door Motorsport.com.

Allison benadrukt verschillen tussen Mercedes en de rest

De eerste reden voor de schommelingen is volgens hem puur de uitvoering van het weekend. “In Azerbeidzjan hadden wij een goed weekend omdat de voorbereiding absoluut perfect verliep. We hadden geen problemen tijdens de trainingen en alles liep soepel. Als dat lukt, kun je alles wat goed is in de auto maximaal benutten. Dat is het eerste: een ongestoord en vlekkeloos weekend.”

Daarnaast spelen de eigenschappen van de wagen zelf een doorslaggevende rol. “Red Bull is bijvoorbeeld erg sterk op circuits met weinig downforce. Hier in Baku waren ze ontzettend snel, maar ook voor ons werkte dit soort banen relatief goed. Denk ook aan Montreal, waar we sterk waren. Het circuit paste simpelweg bij de sterke punten van onze auto. Dat zal in Singapore waarschijnlijk anders zijn, maar dit weekend konden we optimaal profiteren.”

Geen updates meer bij Mercedes

Mercedes liet in Baku met de tweede plek van George Russell en de vierde plaats van Andrea Kimi Antonelli een van haar beste resultaten van het jaar zien. Opvallend genoeg kwam dat niet door grote updates. “Ons ontwikkelingsprogramma voor dit jaar ligt nagenoeg stil”, legt Allison uit. “We focussen ons volledig op 2026, met de grote reglementswijzigingen die eraan komen. En dat geldt eigenlijk voor het hele veld.” Hiermee volgt het Duitse F1-team Ferrari, die ook lieten weten de focus op 2026 te willen gooien.

Volgend seizoen zullen er compleet nieuwe Formule 1-auto's te zien zijn op de grid. Omdat de FIA nieuwe regels introduceerde voor 2026, zullen alle teams aantreden met een nieuwe motor, een nieuw chassis en nieuwe aerodynamica. Voor Mercedes biedt dit de mogelijkheid om weer de dominante factor te worden.

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell James Allison Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (1)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.385

    Ik hoop dan ook dat vriend volgend jaar kampioen wordt......en niet zozeer Mercedes.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 20:38

