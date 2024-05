Marko vreest voor Monaco: "Dat wordt de moeilijkste race "

Het team van Red Bull Racing kende een lastig raceweekend in Imola. Max Verstappen wist de race te winnen, maar de Oostenrijkse renstal had het opvallend zwaar. Aankomend weekend gaat het circus weer verder in Monaco, en Helmut Marko verwacht daar de zwaarste race tot nu toe.

Max Verstappen kende drie zware vrije trainingen in Imola. Hij had moeite met zijn balans, en de Ferrari's en de McLarens zagen er snel uit. In de kwalificatie verraste Verstappen zichzelf met de pole position, en in de race leek hij op weg te zijn naar een makkelijke zege. In de slotfase had hij echter problemen met zijn banden, waardoor Lando Norris steeds dichterbij kwam. De Brit kon de aanval net niet openen.

Red Bull lijkt nog wel een voorsprong te hebben, maar McLaren en Ferrari komen snel dichterbij. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat aan De Telegraaf weten dat hij zich een beetje zorgen maakt over de aankomende race in Monaco: "We moeten de uitdaging met McLaren zeker aangaan. Nu gaan we naar Monaco en daar draait het vrijwel alleen om de kwalificatie. Dat wordt voor ons op voorhand denk ik de moeilijkste race tot nu toe, ook vanwege de hobbels en de kerbs daar. Ik verwacht daar tevens veel van Ferrari, en met name van Charles Leclerc."