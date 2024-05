'Adrian Newey tekent contract bij Ferrari'

Eerder deze maand werd bekend dat Adrian Newey het team van Red Bull Racing gaat verlaten. De Britse topontwerper wordt al geruime tijd in verband gebracht met meerdere teams. Het lijkt er nu op dat hij zo goed als zeker gaat werken voor het team van Ferrari.

Newey wordt door veel mensen gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. De Britse topontwerper was verantwoordelijk voor alle titelwinnende wagens van Red Bull, en het is dus niet vreemd dat veel teams azen op zijn handtekening. Newey stelde eerder dat hij toe is aan rust, maar op donderdag kwam een interview naar buiten waarin hij stelde dat hij een nieuwe uitdaging wel ziet zitten.

Italiaanse media meldden al weken dat Newey met Ferrari in gesprek zou zijn. Volgens de Britse krant The Daily Mail zet Newey vrijwel zeker de stap naar Maranello. Italiaanse bronnen hebben aan de krant verteld dat Newey al een contract heeft getekend bij Ferrari. Mocht dit nog niet het geval zijn, dan zal dit volgens The Daily Mail heel erg snel gaan gebeuren. Meerdere teams zaten in de afgelopen weken achter Newey aan. Nu lijkt het er dus op dat hij naar Ferrari zal gaan, waar hij kan gaan samenwerken met Lewis Hamilton.