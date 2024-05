Marko ziet Ferrari als meest serieuze tegenstander

Het team van Red Bull Racing wil dit weekend gaan toeslaan in Imola. De Oostenrijkse renstal is goed aan het seizoen begonnen, maar twee weken geleden werden ze in Miami verslagen door Lando Norris. Helmut Marko weet ondertussen wie de meest serieuze tegenstander is van zijn team.

Het team van Red Bull Racing wordt nog steeds gezien als de te kloppen ploeg. Max Verstappen verkeert in topvorm en hij wist al vier races te winnen. In Imola moet de vijfde zege gaan volgen, maar bij Red Bull weet men dat de concurrentie niet stil heeft gezeten. Ferrari introduceert dit weekend een uitgebreid updatepakket, en bij McLaren krijgen nu beide coureurs de beschikking over de nieuwe onderdelen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko kijkt dan ook naar achteren. De Oostenrijker verwacht een flinke strijd, en hij weet precies welk team het grootste gevaar zal gaan vormen. Marko spreekt zich uit bij de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung: "Ferrari heeft zeker een stap voorwaarts gezet en het is het snelste team achter ons, ook omdat ze hun strategie hebben gestabiliseerd. Ik zie ze als onze meest serieuze tegenstander. De concurrentie komt nu zeker dichter bij, en dat is een feit. Hoe dichtbij ze komen, hangt ook van het circuit af."