Uitslag VT1 Emilia-Romagna: Leclerc slaat eerste slag, Verstappen zwaar ontevreden

De eerste vrije training op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari is een feit. In Imola werd de snelste tijd zojuist genoteerd door niemand minder dan Charles Leclerc. Achter hem stond George Russell op de tweede plaats op de tijdenlijst. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Op een warm circuit van Imola ging de eerste vrije training van start. Terwijl het zonnetje lekker scheen, kwamen de coureurs massaal de baan op. Veel teams rijden met nieuwe onderdelen op de wagens, dus het was belangrijk om data te verzamelen. Lando Norris was één van de mannen die de baan betrad met aero rakes op zijn wagen.

Bearman

Ook Oliver Bearman reed weer op de baan. Eerder op de dag crashte hij nog in de Formule 2-training, maar nu mocht hij rijden in de bolide van Kevin Magnussen. De jonge Brit weet dat men bij Haas vooral naar zijn trainingen kijkt, dus hij moest goed presteren.

Na twintig minuten mochten Bearman en co weer naar binnen. Alexander Albon kampte met technische problemen en hij moest zijn Williams in het gras parkeren. Lewis Hamilton zwaaide naar de fans op weg naar de pits, en Albon vertrok weer naar de pitlane. Hij was niet de enige met ongemakken, want Pierre Gasly, Esteban Ocon en Guanyu Zhou kampten met bouncing-problemen.

Spins

Na de rode vlag was het direct weer druk op de baan. Meerdere coureurs werden naar buiten gestuurd op de zachte banden en er waren dan ook een paar snelle tijden te zien. George Russell en het Ferrari-duo Carlos Sainz en Charles Leclerc topten de tijdenlijst. Daniel Ricciardo bevond zich op een andere plek, want hij dook diep de grindbak in. Hij wist zijn weg te vervolgen, en dan was een flinke opluchting.

Ricciardo bevond zich in goed gezelschap, want hij was zeker niet de enige die een foutje maakte. Carlos Sainz sneed de chicane af, terwijl Lewis Hamilton spinde. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had geluk, want hij raakte bijna de muur. Dat zou een teleurstelling zijn voor Mercedes, want ze kende een goede sessie.

Verstappen

Max Verstappen had het op zijn beurt was lastiger, want het viel hem op dat zijn tear off in zijn brakeduct terecht was gekomen. Voordat er iets misging, loste Red Bull het euvel op. Zijn snelle rondje ging daarna ook niet zoals gehoopt. Verstappen klaagde over de boordradio over problemen met de grip, hij was overduidelijk niet tevreden. In de slotminuten ging het bijna helemaal mis toen hij rechtdoor schoot in de chicane. In de laatste minuut wilde Verstappen nog een snelle tijd neerzetten, maar nu schoot hij vol door de grindbak. Er is dus genoeg werk aan de winkel voor Red Bull.