Stella wijst Verstappen aan als grote favoriet voor Hongaarse zege

Het team van McLaren kende vandaag een oppermachtige kwalificatie op de Hungaroring. Lando Norris en Oscar Piastri noteerden de twee snelste tijden, en dat betekent dus dat ze de race morgen vanaf de eerste startrij zullen starten. Andrea Stella stelt toch dat Max Verstappen de favoriet is.

Verstappen baalde na afloop van de Hongaarse kwalificatie. Hij moest genoegen nemen met de derde tijd, en daar was hij zeker niet blij mee. Verstappen weet dat het een zware strijd zal worden, want de McLarens ogen al geruime tijd heel erg snel en heel erg sterk. Ook in de vrije trainingen in Hongarije leek de Britse renstal heel erg competitief, Verstappen worstelt nog wat, dus de kansen voor McLaren zijn groot.

McLaren-teambaas Andrea Stella is vanzelfsprekend trots op het resultaat van het team. Hij hoopt op een goede race, maar hij weet ook dat er veel kan gebeuren. Bij Sky Sports wijst hij na afloop van de kwalificatie dan ook een enigszins verrassende favoriet voor de zege aan: "Max vormt altijd een uitdaging, en hij is niet alleen een uitdaging. Max is altijd het referentiepunt. Wij gaan zeker ons best doen, maar hij blijft gewoon de favoriet voor morgen. Maar we gaan zeker een gooi doen naar de zege!"