Verstappen in zak en as: "We moeten nu jagen"

Max Verstappen kende vandaag een frustrerende kwalificatie in Hongarije. De Nederlander noteerde de derde tijd, maar hij had natuurlijk op een veel beter resultaat gehoopt. Na afloop baalde hij als een stekker, en dat stak hij dan ook niet onder stoelen of banken.

Verstappen leek de strijd aan te kunnen gaan met de McLarens. In de kwalificatie zag alles er dan ook goed uit, maar in Q3 zat het er net niet in. Verstappen sloeg vol frustratie op zijn stuurtje toen hij door had dat hij nipt langzamer was dan de McLarens van polesitter Lando Norris en Oscar Piastri. Hij nam ook niet deel aan de herstart na de rode vlag, en zijn lichaamstaal verraadde dat hij ontevreden was.

Na afloop van de kwalificatie stak hij dat gevoel ook niet onder stoelen of banken. Hij baalde en dat mocht iedereen weten. Hij sprak zich uit bij interviewster van dienst Alice Powell: "Natuurlijk, ik ben dol op de competitie, maar om heel eerlijk te zijn zou ik op dit moment graag sneller zijn dan onze tegenstanders. Ik heb nu wel het gevoel dat wij moeten gaan jagen en dat er een paar zware weekenden aan zitten te komen. Ik ga een gevecht zeker niet uit de weg, maar ik denk wel dat dit een lastige situatie is."