Verstappen leeft mee met Perez: "Dat helpt niet"

Het is geen geheim dat Sergio Perez momenteel onder druk staat bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan presteert ondermaats en dat zorgt voor veel kritiek. Max Verstappen leeft mee met zijn teamgenoot en stelt dat bepaalde incidenten niet helpen.

Terwijl Verstappen vecht voor de zeges, vecht Perez vooral voor de kruimels. Hij heeft het regelmatig heel erg zwaar, en hij is vaak betrokken bij incidentjes. Hij spinde meerdere keren, had botte pech of het balletje viel net niet zijn kant op. Hierdoor bleef hij vaak steken in de kwalificaties, en dat zorgde dan weer voor lastige races.

Max Verstappen ziet dat zijn teamgenoot Sergio Perez het soms zwaar heeft. Hij leeft mee met de Mexicaan, en daar is hij ook duidelijk over in gesprek met de internationale media in Hongarije: "Het helpt niet, en hij weet dat. Ik hoef hem dat niet te zeggen. Ik heb het gevoel dat hij alles geeft. Dat is het enige wat je kunt doen. Om dan gespannen te zijn, om of te stressen, helpt niet in zo'n situatie. We werken gewoon samen als team en iedereen is heel erg toegewijd. Natuurlijk wil iedereen elkaar helpen om beter te worden."