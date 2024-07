'Marko verlengt contract en lijkt Verstappen bij Red Bull te houden'

Het team van Red Bull Racing beleeft dit jaar een onrustig seizoen in de Formule 1. Achter de schermen is het enorm onrustig, en dat leidde tot geruchten over de toekomst van Max Verstappen. Nu lijkt er wat meer rust te zijn, want Helmut Marko heeft zijn contract verlengd.

Het hele jaar is het al enorm onrustig bij Red Bull. Het begon bij het onafhankelijke onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner en daarna kwamen er verhalen over een interne machtsstrijd, liet Jos Verstappen zich enorm kritisch uit en probeerde Toto Wolff stercoureur Max Verstappen naar Mercedes te lokken. Op de baan gaat het ondertussen ook niet helemaal lekker met de Oostenrijkse renstal.

Het lijkt er nu echter sterk op dat het achter de schermen iets rustiger is geworden. De Telegraaf meldt namelijk dat Helmut Marko zich langer aan Red Bull heeft verbonden. De teamadviseur is een vertrouweling van de Verstappens, en volgens de krant heeft hij zich via een zogenaamde side-letter tot en met 2026 gecommitteerd aan Red Bull. Hij bevestigt tegenover De Telegraaf dat zijn verbintenis is veranderd, maar meer wil hij niet zeggen. Dit betekent tevens dat Max Verstappen hierdoor niet zal vertrekken bij Red Bull. Hij is via een speciale clausule immers aan Marko verbonden. In 2025 zal Verstappen dus sowieso nog voor de Oostenrijkers rijden.