Verstappen zwaar gefrustreerd: "Mensen moeten wakker worden"

Max Verstappen noteerde vandaag de derde tijd in de kwalificatie in Hongarije. De regerend wereldkampioen was echter allesbehalve tevreden met zijn resultaat. Hij vond dat het beter kon, en na afloop was de frustratie duidelijk zichtbaar. Verstappen stelt dat er een aantal mensen binnen het team wakker moeten worden.

Verstappen had op een beter resultaat gehoopt in Hongarije. De Nederlander heeft dit weekend de beschikking over een aantal nieuwe updates, die hij eerder dit weekend nog omschreef als 'cruciaal'. In de kwalificatie moest hij echter veel tijd toegeven op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Na afloop deed hij niet eens zijn best om zijn frustratie te verbergen, hij eist betere resultaten.

De frustratie van Verstappen was ook na een paar uur nog niet verdwenen. Hij eist verbetering van Red Bull en daar is hij nogal duidelijk over in gesprek met Motorsport.com. Als men opmerkt dat hij gefrustreerd klinkt, reageert hij fel: "Ja, omdat het met de updates nog steeds niet goed genoeg is. Dus ja, daar ben ik gefrustreerd over. Ik had gehoopt dat het meer had opgeleverd." Verstappen denkt niet dat iedereen de ernst van de zaak inziet: "Niet iedereen, denk ik. Ze weten dat ik geen excuses zoek, ik ben altijd heel reëel en misschien zit niet iedereen op dezelfde golflengte. Dat frustreert me niet, maar ik denk dat sommige mensen wel wakker moeten worden."