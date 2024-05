Domenicali stelt dat Red Bull-dominantie in gevaar kan komen

Het team van Red Bull Racing is ook dit seizoen dominant in de Formule 1. Max Verstappen wist vier van de eerste zes races te winnen, en hij heeft nog altijd een grote voorsprong in het wereldkampioenschap. Stefano Domenicali stelt echter dat er factoren zijn die de dominantie van Red Bull in gevaar kunnen brengen.

Red Bull en Verstappen gelden ook dit jaar als de grote favorieten voor de titel in de Formule 1. Verstappen maakt die favorietenrol vooralsnog waar, door goed te presteren. De voorsprong op de concurrentie is iets kleiner geworden, maar op Verstappen lijkt geen maat te staan. Achter de schermen rommelt het bij Red Bull, maar Verstappen probeert zijn focus op de baan te houden.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali stelt dat er veel kan gaan gebeuren in de komende tijd. De Italiaan denkt ook dat Red Bull mogelijk tegen problemen kan aanlopen. In gesprek met zijn landgenoten van La Gazzetta dello Sport spreekt Domenicali zich hier geheimzinnig over uit: "Er zijn factoren die ervoor kunnen zorgen dat Red Bulls dominantie in gevaar kunnen komen. Wat die factoren kunnen zijn? Veranderingen binnen het team, en misschien wel nieuws op het gebied van de rijdersmarkt. Ik zie dus niet in waarom je je kan gaan vervelen."