Red Bull ontkent Newey-ruzie

Eerder deze maand maakte Red Bull Racing bekend dat Adrian Newey het team gaat verlaten. Het vertrek van Newey is een nieuw hoofdstuk in een onrustig jaar bij Red Bull. Volgens Oliver Mintzlaff gaan beide partijen echter niet met ruzie uit elkaar en is er veel respect.

Het rommelt al het hele jaar binnen Red Bull. Het begon met het onderzoek naar teambaas Christian Horner, en daarna volgden er veel geruchten. Er werd veelvuldig gesproken over een interne machtsstrijd binnen Red Bull, en dat leidde dan weer tot geruchten over de toekomst van Max Verstappen. Het vertrek van Newey zorgde ook weer voor verhalen, want men vraagt zich af of de Horner-situatie hier misschien mee te maken heeft.

Volgens Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff was er zeker geen sprake van een ruzie, of een andere onenigheid. Mintzlaff wuift deze verhalen weg in gesprek met Sky: "Feit is dat we heel harmonieus, redelijk en heel erg respectvol met elkaar omgaan. We gaan niet uit elkaar met een geschil." Volgens Mintzlaff had Newey gewoon behoefte aan iets anders: "Het is meer dat Adrian na een zeer, zeer lange tijd heeft gezegd dat hij een pauze nodig heeft, en ik denk dat dat tot op zekere hoogte kan worden gerespecteerd en ook kan worden begrepen."