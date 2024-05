'Newey in vergevorderde gesprekken met Ferrari'

Adrian Newey maakte eerder deze maand bekend dat hij gaat vertrekken bij Red Bull Racing. De Britse topontwerper wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar een andere renstal. Het lijkt er nu op dat hij in vergevorderde gesprekken met Ferrari is.

Newey wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied, dus het is niet vreemd dat meerdere teams azen op zijn handtekening. Hij werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met Ferrari en Aston Martin, terwijl Williams-teambaas James Vowles stelde dat hij al met Newey had gesproken. Het blijft onduidelijk of Newey actief blijft in de Formule 1, maar er gaan veel verhalen rond.

Het lijkt er namelijk op dat het team van Ferrari op pole position staat. Newey heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij Ferrari interessant vindt, en vanaf volgend jaar rijdt ook Lewis Hamilton voor het Italiaanse team. Volgens Auto, Motor und Sport is er veel interesse in Newey. Het Duitse medium meldt dat Mercedes niet langer de rug naar Newey toedraait, en dat ze mogelijke onderhandelingen voorzichtig moeten aanpakken. Volgens AMuS is het voor Mercedes al te laat, omdat Ferrari al in vergevorderde gesprekken is met Newey.