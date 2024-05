Lawson lacht om bekendheid: "Ben Verstappen niet!"

Liam Lawson fungeert dit jaar als reservecoureur van de Red Bull-teams. De Nieuw-Zeelander verricht zijn werkzaamheden vooral op de achtergrond, en zijn populariteit is nog niet enorm groot. Lawson stelt dat hij geen Max Verstappen is, en dat hij nog gewoon over straat kan.

Lawson debuteerde vorig jaar in de Formule 1 als de vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo. Hij hoopte op een racezitje voor dit jaar, maar Visa Cash App RB koos toch voor Ricciardo. Lawson focust zich nu op zijn rol als reservecoureur, maar hij aast op een racezitje voor 2025. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde eerder al dat Lawson zo goed als zeker een zitje krijgt in 2025.

Lawson kan nu nog gewoon over straat. De Nieuw-Zeelander mag zichzelf een Formule 1-coureur noemen, en hij werkt voor Red Bull. In The Red Flags Podcast laat hij weten dat hij zich zeker geen bekendheid voelt: "Als je met een hele groep mensen rondloopt, dan wordt het wel een beetje hectisch. Als ik alleen rondloop in een normale omgeving, dan word ik niet echt lastig gevallen ofzo. Ik ben Max Verstappen niet, dus met die mensen kan ik me niet vergelijken, maar het is wel enorm veranderd sinds ik in een Formule 1-auto stapte. Dat was eigenlijk van de ene op de andere dag zo."