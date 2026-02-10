Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen, maar Viaplay heeft nog niets gecommuniceerd over de prijzen van het abonnement. De streamingdienst verhoogde in de voorgaande jaren steeds de prijzen voorafgaand aan het F1-seizoen, maar dat lijken ze nu nog niet te doen.

Viaplay zendt de Formule 1 in Nederland sinds 2022 uit, en ze ontvingen in de afgelopen jaren zeer veel kritiek. In eerste instantie ging dit vooral om het commentaar en de kwaliteit van de streams, maar in de afgelopen jaren werd er ook steen en been geklaagd over de prijzen. Een abonnement bij Viaplay werd steeds duurder, en de frustratie bij de klanten begon te groeien.

Meer over Viaplay Viaplay lijkt voorlopig niet te vertrekken uit Nederland

Viaplay introduceerde in de afgelopen jaren hogere prijzen, nieuwe abonnementsvormen en kwam ook met acties om fans te lokken. Of dat is gelukt, blijft giswerk. Viaplay deelt niet hoeveel abonnees ze in Nederland hebben, terwijl het wel bekend is dat ze de duurste streamingdienst in Nederland zijn. Daarnaast heeft Viaplay het moeilijker gemaakt om het abonnement te delen, want gebruikers mogen de dienst slechts op één adres gebruiken.

Wat is er aan de hand?

Viaplay is vooralsnog akelig stil over mogelijk nieuwe prijzen, en volgens Totaal TV lijkt het er ook niet op dat ze nu de prijzen gaan verhogen. Volgens Totaal TV is het namelijk zo dat diensten zoals Viaplay wettelijk verplicht zijn om minimaal dertig dagen van tevoren een prijsverhoging aan te kondigen. Aangezien het Formule 1-seizoen op 6 maart van start gaat, is het voor Viaplay niet nodig om de prijzen te verhogen voor de F1-fans.

Viaplay heeft vandaag wel een nieuwe aanbieding aangekondigd voor sportfans. Van 10 februari tot en met 29 maart loopt er een nieuwe tijdelijke aanbieding; het jaarabonnement zonder advertenties is tijdelijk beschikbaar voor 179 euro. Dit abonnement kost normaal gesproken 199 euro. Daarnaast verschijnt er een nieuwe serie over Max Verstappen bij Viaplay.

Komt er helemaal geen prijsverhoging?

Volgens Totaal TV is het nog niet uitgesloten dat er later dit jaar wel een prijsverhoging wordt aangekondigd door Viaplay. Ze stellen namelijk dat Viaplay door inflatie niet alleen met hogere operationele kosten te maken heeft, maar dat er ook dieper in de buidel moet worden getast voor uitzendrechten van sportwedstrijden. Uiteindelijk zullen deze hogere uitgaven dan op het bordje van de abonnees belanden.

Wat zijn de alternatieven voor Viaplay?

De Formule 1 is in Nederland niet alleen te zien bij Viaplay, maar ook bij F1 TV Pro. Vorig jaar zond ook de Duitse zender RTL een aantal races uit op het open net, maar hier is vooralsnog geen duidelijkheid over voor het komende seizoen.