user icon
icon

'Viaplay kan prijzen niet verhogen voor nieuw F1-seizoen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Viaplay kan prijzen niet verhogen voor nieuw F1-seizoen'

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen, maar Viaplay heeft nog niets gecommuniceerd over de prijzen van het abonnement. De streamingdienst verhoogde in de voorgaande jaren steeds de prijzen voorafgaand aan het F1-seizoen, maar dat lijken ze nu nog niet te doen.

Viaplay zendt de Formule 1 in Nederland sinds 2022 uit, en ze ontvingen in de afgelopen jaren zeer veel kritiek. In eerste instantie ging dit vooral om het commentaar en de kwaliteit van de streams, maar in de afgelopen jaren werd er ook steen en been geklaagd over de prijzen. Een abonnement bij Viaplay werd steeds duurder, en de frustratie bij de klanten begon te groeien.

Meer over Viaplay Viaplay lijkt voorlopig niet te vertrekken uit Nederland

Viaplay lijkt voorlopig niet te vertrekken uit Nederland

3 feb

Viaplay introduceerde in de afgelopen jaren hogere prijzen, nieuwe abonnementsvormen en kwam ook met acties om fans te lokken. Of dat is gelukt, blijft giswerk. Viaplay deelt niet hoeveel abonnees ze in Nederland hebben, terwijl het wel bekend is dat ze de duurste streamingdienst in Nederland zijn. Daarnaast heeft Viaplay het moeilijker gemaakt om het abonnement te delen, want gebruikers mogen de dienst slechts op één adres gebruiken.

Wat is er aan de hand?

Viaplay is vooralsnog akelig stil over mogelijk nieuwe prijzen, en volgens Totaal TV lijkt het er ook niet op dat ze nu de prijzen gaan verhogen. Volgens Totaal TV is het namelijk zo dat diensten zoals Viaplay wettelijk verplicht zijn om minimaal dertig dagen van tevoren een prijsverhoging aan te kondigen. Aangezien het Formule 1-seizoen op 6 maart van start gaat, is het voor Viaplay niet nodig om de prijzen te verhogen voor de F1-fans.

Viaplay heeft vandaag wel een nieuwe aanbieding aangekondigd voor sportfans. Van 10 februari tot en met 29 maart loopt er een nieuwe tijdelijke aanbieding; het jaarabonnement zonder advertenties is tijdelijk beschikbaar voor 179 euro. Dit abonnement kost normaal gesproken 199 euro. Daarnaast verschijnt er een nieuwe serie over Max Verstappen bij Viaplay.

Komt er helemaal geen prijsverhoging?

Volgens Totaal TV is het nog niet uitgesloten dat er later dit jaar wel een prijsverhoging wordt aangekondigd door Viaplay. Ze stellen namelijk dat Viaplay door inflatie niet alleen met hogere operationele kosten te maken heeft, maar dat er ook dieper in de buidel moet worden getast voor uitzendrechten van sportwedstrijden. Uiteindelijk zullen deze hogere uitgaven dan op het bordje van de abonnees belanden.

Wat zijn de alternatieven voor Viaplay?

De Formule 1 is in Nederland niet alleen te zien bij Viaplay, maar ook bij F1 TV Pro. Vorig jaar zond ook de Duitse zender RTL een aantal races uit op het open net, maar hier is vooralsnog geen duidelijkheid over voor het komende seizoen.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.420

Nou, het is te hopen dat ze bij Viaplay hun verstand terugkrijgen en hun abbo's zo snel als mogelijk omhoog gooien....zeg maar zo'n 55€ voor de reclamevrije variant en 53€ voor de reclame variant.

  • 7
  • 10 feb 2026 - 10:00
F1 Nieuws Viaplay

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 33.071

    Docuserie 'Max Verstappen - New Ground' exclusief te zien op Viaplay

    Gepubliceerd op 10 februari 2026 door Niels Hendrix

    Vandaag gaat de nieuwe driedelige documentaire serie ‘Max Verstappen - New Ground’ in première op Viaplay. In de serie wordt de viervoudig wereldkampioen gevolgd bij het opzetten van zijn eigen raceteam. Daarnaast zet de Nederlander alles op alles om sim-racer Chris Lulham te transformeren tot een professioneel autocoureur.

    Wil je kennis maken met de echte Max Verstappen, die geniet van zijn vrijheid en status als viervoudig wereldkampioen, dan mag je niets missen van de serie ‘Max Verstappen - New Ground’. Als je zoals Verstappen alles al hebt bereikt wat je wilde bereiken in Formule 1, krijg je meer vrijheid om naar andere dingen te kijken. De Red Bull-coureur verlegt daarom buiten de schijnwerpers van de Formule 1 zijn focus naar het opzetten van Verstappen Racing en het begeleiden van jong talent. Wat begint als een experiment, wordt al snel meer. Dit maakt hem echt gelukkig, zeker als hij kan bijdragen aan de successen van het team en zijn rijders zoals tijdens de 24 uur van Spa en een 4-uurs race op de ruim 24 kilometer lange Nordschleife.

    Trailer www.youtube.com/watch?v=0tNdNrhHY_4

    Schedule:
    10 February: Max Verstappen - New Ground: Let's go out and have fun (Viaplay)
    17 February: Max Verstappen - New Ground: We all shit on the same toilet (Viaplay)
    24 February: Max Verstappen - New Ground: We have to overtake some people (Viaplay)

    • + 0
    • 10 feb 2026 - 09:57
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.420

    Nou, het is te hopen dat ze bij Viaplay hun verstand terugkrijgen en hun abbo's zo snel als mogelijk omhoog gooien....zeg maar zo'n 55€ voor de reclamevrije variant en 53€ voor de reclame variant.

    • + 7
    • 10 feb 2026 - 10:00
    • VER

      Posts: 587

      Prijzen per week neem ik aan?

      • + 1
      • 10 feb 2026 - 10:16
    • skibeest

      Posts: 2.006

      Per dag. Het moet natuurlijk wel exclusief blijven en zo komen we van het plebs af

      • + 1
      • 10 feb 2026 - 11:44
  • Pietje Bell

    Posts: 33.071

    Schema:
    10 februari: Max Verstappen - New Ground: Let’s go out and have fun (Viaplay)
    11 februari: Testdag 1 Bahrein - 16:00 uur (Viaplay, Viaplay TV)
    11 februari: Shakedown - 20:00 uur (Viaplay, Viaplay TV)
    12 februari: Testdag 2 Bahrein - 16:00 uur (Viaplay)
    12 februari: Shakedown - 20:00 uur (Viaplay, Viaplay TV)
    13 februari: Testdag 3 Bahrein - 16:00 uur (Viaplay)
    13 februari: Shakedown - 20:00 uur (Viaplay, Viaplay TV)
    17 februari: Max Verstappen - New Ground: We all shit on the same toilet (Viaplay)
    18 februari: Testdag 4 Bahrein - 07:55 uur (Viaplay, Viaplay TV)
    18 februari: Shakedown - 20:00 uur (Viaplay, Viaplay TV)
    19 februari: Testdag 5 Bahrein - 07:55 (Viaplay)
    19 februari: Shakedown - 20:00 uur (Viaplay, Viaplay TV)
    20 februari: Testdag 6 Bahrein - 07:55 uur (Viaplay)
    20 februari: Shakedown - 20:00 uur (Viaplay, Viaplay TV)
    24 februari: Max Verstappen - New Ground: We have to overtake some people (Viaplay)

    • + 3
    • 10 feb 2026 - 10:05
  • VER

    Posts: 587

    Kreeg mail van apple over verlenging van mn F1 TV Pro Annual (1 jaar) voor €94,99/jaar.
    Dat is zonder reclames en kan audio/commentaar instellen in allerlei talen zodat ik die tekenfilmfiguurtjes stemmen van die viaplaystakkers niet aan hoef te horen.. Kan dit gewoon op mn TV kijken met de google TV chromecast. Werkt fantastisch!

    Waarom zijn er nog mensen die een Viaplay abbo nemen??

    • + 5
    • 10 feb 2026 - 10:21
    • Pietje Bell

      Posts: 33.071

      VER

      Sorry voor 5 maal het zelfde bericht.. blijkbaar bleef er een knop hangen...

      (Stiekem wil ik net zoveel berichten achter mn naam als laary Perkins om jullie te laten zien dat ik totaal geen leven heb...)

      ...... zodat ik die tekenfilmfiguurtjes stemmen van die viaplaystakkers niet aan hoef te horen.
      Waarom zijn er nog mensen die een Viaplay abbo nemen??
      ========================================================


      Nee, er bleef geen knop hangen. Je had er een woord in staan waardoor het bericht in het filter kwam en toen heb je nog 3 keer op de regeerknop gedrukt.

      Je schoffeert de Viaplay mensen en wie ben jij om te bepalen dat
      " laary Perkins totaal geen leven heeft..." en hem laary Perkins
      te noemen?!


      Leer eerst maar eens tellen, want jouw bericht staat er geen 5 keer,
      maar 4 keer.

      En waarom er nog mensen zijn die voor Viaplay kiezen?
      Smaken verschillen en je krijgt er voor heel iets meer F1TV bij.

      En dat jij als klant slechts €94,99 hoeft te betalen hebben de nieuwe
      klanten niets aan, want die moeten veel meer geld betalen. Ik meen vorig jaar €143,00.

      • + 1
      • 10 feb 2026 - 11:07
    • Pietje Bell

      Posts: 33.071

      Zie dat men jouw 3 dezelfde berichten heeft verwijderd en dat laatste bericht over @Larry ook. En een bericht van @Ouwe.

      • + 1
      • 10 feb 2026 - 11:09
  • gridiron

    Posts: 3.171

    "Volgens Totaal TV is het namelijk zo dat diensten zoals Viaplay wettelijk verplicht zijn om minimaal dertig dagen van tevoren een prijsverhoging aan te kondigen. Aangezien het Formule 1-seizoen op 6 maart van start gaat, is het voor Viaplay niet nodig om de prijzen te verhogen voor de F1-fans."

    Dus kunnen ze wel de abonnementen die worden afgesloten vanaf 14 maart worden afgesloten wel verhogen.

    • + 0
    • 10 feb 2026 - 12:19

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar