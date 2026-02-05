Lando Norris gaat dit jaar zijn wereldtitel in de Formule 1 verdedigen. De Brit is supertrots op het feit dat het startnummer 1 op zijn McLaren staat, maar hij weet nog niet of hij aankomend seizoen weer kan winnen. Hij houdt nog steeds ernstig rekening met Max Verstappen, voor wie hij veel bewondering heeft.

Verstappen liet Norris vorig jaar werken voor zijn geld. Norris en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri leken af te stevenen op een tweestrijd om de titel, maar in de tweede seizoenshelft profiteerde Verstappen van hun blunders. De Nederlander stond in elke race op het podium en kwam aan het einde van de rit slechts twee puntjes te kort om de titel te pakken.

Norris vierde uitgebreid feest, en glom van trots toen hij vorige week tijdens de test in Barcelona het startnummer 1 op zijn auto zag. McLaren moet nog de nodige stappen zetten, en ze kenden een aantal probleempjes tijdens de testweek. Dat neemt echter niet weg dat ze geen vertrouwen hebben in een goed resultaat.

Is de motivatie er?

Norris is nog altijd trots op zijn titel, maar dat betekent niet dat hij minder gemotiveerd is. Tegenover de internationale media legt hij dat uit: "Uiteindelijk is het zo dat, als ik het niet nog eens zou bereiken, ik altijd iets heb waar ik enorm trots op ben en waarvan ik weet dat het een enorme prestatie is."

"Dat heeft echter geen ambitie of verlangen weggenomen om het opnieuw te willen doen, of om dit seizoen in te gaan zonder dat het me iets kan schelen. Zo heb ik het ook totaal niet voor me gezien."

Kan Norris nu rustig achterover leunen?

Norris wil vol voor nieuw succes gaan: "Sterker nog, ik heb vorig jaar enorm genoten en natuurlijk wil ik dat opnieuw meemaken, hopelijk wel met een iets langere winterstop aan het einde van het jaar. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Ik heb het gevoel dat, als ik ooit niets meer zou bereiken, ik altijd iets heb om op terug te vallen en waar ik trots op kan zijn, ongeacht wat mensen zeggen. Ik ben dit jaar gewoon ingestapt met dezelfde ambitie als vorig jaar: proberen weer te winnen."

Strijden met Verstappen

In die jacht op nieuw succes, zal Norris Verstappen weer tegenkomen. Als hij wordt gevraagd of grote kampioenen zoals Verstappen en Michael Schumacher de titeljacht met dezelfde mindset zouden benaderen, lacht Norris: "Ik kan niet beantwoorden wat Michael en al die anderen precies dachten. Ik denk dat het vrij duidelijk is dat ik een andere mentaliteit en andere benadering heb dan bijvoorbeeld Max."

"Of dat iets goeds of slechts is, dat mag je zelf beslissen. Er zijn veel dingen aan Max die ik nog steeds bewonder en waarvan ik soms zou willen dat ik er hier en daar iets meer van had. Maar ik probeer altijd mijn eigen dingen te verbeteren."