Het is geen geheim dat Max Verstappen een groot voetbalfan is. De Nederlandse Red Bull-coureur is een groot fan van PSV en is zelf regelmatig te bewonderen op de digitale velden. Door zijn sponsordeal met Heineken heeft Verstappen goed contact met Oranjeaanvoerder Virgil van Dijk, en dat vindt de viervoudig wereldkampioen geweldig.

Verstappen brengt zijn tijd het liefst door op het circuit of in de simulator, maar als hij geen stuur in zijn handen heeft, kijkt hij graag naar andere sporten. Hij is dol op voetbal, en heeft zijn ook wel eens tegen een balletje getrapt tijdens evenementen van sponsors of goede doelen. Voor Verstappen is dit pure ontspanning, maar door zijn prestaties in de sport heeft hij de nodige grootheden ontmoet.

Verstappen verscheen tijdens livestreams van Team Redline op Twitch meermaals in beeld in shirts van zijn favoriete club PSV en van het Nederlands elftal. Hij maakt er geen geheim van dat hij hun prestaties op de voet volgt, en hij zorgt regelmatig voor verbazing bij fans als hij met speels gemak opstellingen of spelers kan oplepelen bij quizjes.

Hoe goed kent Verstappen de voetballers?

Verstappen vertelt in de Box Box Box-podcast van Pirelli trots dat hij nu goede contacten heeft met Oranjeaanvoerder en Liverpool-speler Virgil van Dijk: "Ja, dat is zo omdat we allebei een deal hebben met Heineken. We zien elkaar dus wel eens."

Het levert volgens Verstappen leuke momenten op: "Toen hij een tijdje geleden in de Champions League de winnende goal maakte, stuurde ik hem een berichtje waarin ik zei dat het een geweldig doelpunt was. Hij reageerde toen één of twee uur later!"

Vriendelijke reus

Verstappen laat in ieder geval weten dat hij het heel erg goed kan vinden met Van Dijk, die in de afgelopen jaren aanwezig was bij meerdere Grands Prix: "Hij is echt een aardige kerel, hij is supervriendelijk. Hij is een reus, maar wel een vriendelijke reus."