user icon
icon

Nürburgring draait warm voor comeback van Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Nürburgring draait warm voor comeback van Verstappen

De kans is groot dat Max Verstappen dit jaar deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. De NLS heeft de kalender aangepast, waardoor het voor Verstappen mogelijk is om aan een voorbereidende race op de 24-uurswedstrijd deel te nemen. Volgens Verstappens Nürburgring-instructeur Andreas Gulden is dit geweldig nieuws.

Het is geen geheim dat Verstappen droomt van deelnemen aan andere klassen. De Nederlander heeft een eigen GT3-team, en maakte vorig jaar zijn debuut op de iconische en angstaanjagende Nürburgring Nordschleife. Verstappen werkte eerst een test af, en keerde in het najaar terug om in een afgetrapte Porsche Cayman te rijden om zijn licentie te halen. Verstappen maakte een paar weken later zijn GT3-debuut op de Ring, en schreef samen met Chris Lulham de race op zijn naam.

Meer over Max Verstappen Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

4 feb
 Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ook wil deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Het leek er echter op dat het dit jaar een lastig verhaal zou worden, omdat de NLS-kalender clashte met de Formule 1-kalender. Hierdoor zou Verstappen geen voorbereidende race kunnen rijden, en zou een deelname aan de 24-uursrace onmogelijk zijn. De NLS heeft echter besloten om de kalender aan te passen, waardoor coureurs als Verstappen wel naar de Eifel kunnen afreizen.

Heeft de NLS de juiste keuze gemaakt?

Coureur en Nürburgring-instructeur Andreas Gulden hielp Verstappen vorig jaar bij het behalen van zijn licentie. Hij juicht de kalenderwijziging toe in gesprek met Mennem: "Voor mij is het eigenlijk heel erg simpel, want ik ben praktisch 24/7 op de Nordschleife. Dus of ik nu een week eerder of later rondjes rijd, dat maakt voor mij niets uit! Ik vind het juist geweldig."

Gulden ziet alleen maar pluspunten: "Alles wat mogelijk wordt gemaakt om Max naar de Nordschleife te halen, is denk ik het beste wat deze serie en wat de 24 uur van de Nürburgring kan overkomen. En het is goed voor ons, voor de Nürburgring, en vooral goed om de spirit van de Nordschleife de wereld in te helpen."

'Verstappen is een fantastisch uithangbord'

Volgens Gulden kan Verstappen de klasse gaan helpen: "Max is natuurlijk een fantastisch uithangbord en een geweldig boegbeeld. Dat Max Verstappen er zin in heeft om met ons 'astronauten' te gaan vechten, is toch het mooiste wat er is? Het spijt me enorm dat iedereen nu zijn hotelreserveringen moet verschuiven, maar zo gaat het nu eenmaal. Ik denk dat als je er echt over gaat nadenken, iedereen dat wel kan begrijpen."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (1)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar