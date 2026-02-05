De kans is groot dat Max Verstappen dit jaar deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. De NLS heeft de kalender aangepast, waardoor het voor Verstappen mogelijk is om aan een voorbereidende race op de 24-uurswedstrijd deel te nemen. Volgens Verstappens Nürburgring-instructeur Andreas Gulden is dit geweldig nieuws.

Het is geen geheim dat Verstappen droomt van deelnemen aan andere klassen. De Nederlander heeft een eigen GT3-team, en maakte vorig jaar zijn debuut op de iconische en angstaanjagende Nürburgring Nordschleife. Verstappen werkte eerst een test af, en keerde in het najaar terug om in een afgetrapte Porsche Cayman te rijden om zijn licentie te halen. Verstappen maakte een paar weken later zijn GT3-debuut op de Ring, en schreef samen met Chris Lulham de race op zijn naam.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ook wil deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Het leek er echter op dat het dit jaar een lastig verhaal zou worden, omdat de NLS-kalender clashte met de Formule 1-kalender. Hierdoor zou Verstappen geen voorbereidende race kunnen rijden, en zou een deelname aan de 24-uursrace onmogelijk zijn. De NLS heeft echter besloten om de kalender aan te passen, waardoor coureurs als Verstappen wel naar de Eifel kunnen afreizen.

Heeft de NLS de juiste keuze gemaakt?

Coureur en Nürburgring-instructeur Andreas Gulden hielp Verstappen vorig jaar bij het behalen van zijn licentie. Hij juicht de kalenderwijziging toe in gesprek met Mennem: "Voor mij is het eigenlijk heel erg simpel, want ik ben praktisch 24/7 op de Nordschleife. Dus of ik nu een week eerder of later rondjes rijd, dat maakt voor mij niets uit! Ik vind het juist geweldig."

Gulden ziet alleen maar pluspunten: "Alles wat mogelijk wordt gemaakt om Max naar de Nordschleife te halen, is denk ik het beste wat deze serie en wat de 24 uur van de Nürburgring kan overkomen. En het is goed voor ons, voor de Nürburgring, en vooral goed om de spirit van de Nordschleife de wereld in te helpen."

'Verstappen is een fantastisch uithangbord'

Volgens Gulden kan Verstappen de klasse gaan helpen: "Max is natuurlijk een fantastisch uithangbord en een geweldig boegbeeld. Dat Max Verstappen er zin in heeft om met ons 'astronauten' te gaan vechten, is toch het mooiste wat er is? Het spijt me enorm dat iedereen nu zijn hotelreserveringen moet verschuiven, maar zo gaat het nu eenmaal. Ik denk dat als je er echt over gaat nadenken, iedereen dat wel kan begrijpen."