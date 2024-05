Magnussen niet de enige coureur op rand van schorsing

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma. Op het circuit van Imola rijden de coureurs hun eerste Europese rondjes van het jaar. Kevin Magnussen moet oppassen, want hij staat op de drempel van een schorsing. Hij is echter niet de enige coureur die moet opletten.

Magnussen maakte het anderhalve week geleden in Miami wel heel erg bont. De Deense Haas-coureur verzamelde tijdstraffen alsof het postzegels waren. Het leverde hem ook een handje strafpunten op, en dat komt hem niet goed uit. Magnussen staat nu op tien strafpunten, bij twaalf strafpunten volgt er een schorsing van één raceweekend. De Deen moet goed opletten, want zijn eerste strafpunten verlopen pas op 9 maart 2025.

Het is nog nooit voorgekomen dat een Formule 1-coureur is geschorst volgens deze strafpunten-reglementen. Magnussen kan dit jaar zomaar de eerste coureur zijn die dit wel lukt, maar hij is niet de enige coureur in de gevarenzone. Logan Sargeant en Sergio Perez staan namelijk allebei op acht strafpunten. Bij beide coureurs is het zo dat hun eerste strafpunten pas in september verlopen. Dat betekent dus dat ze in de komende maanden niet te vaak de fout in moeten gaan. Max Verstappen hoeft zich overigens geen zorgen te maken, hij staat op 2 strafpunten.