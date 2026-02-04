user icon
Russell voornaamste bedreiging van Verstappen: "Hij gaat voor de wereldtitel"

Russell voornaamste bedreiging van Verstappen: "Hij gaat voor de wereldtitel"

George Russell staat er enorm goed voor na de eerste shakedown in de Formule 1. In Barcelona zette de Brit een verbazingwekkend aantal van maar liefst over de 300 ronden en kwam nauwelijks stil te staan. Ook bij Sky Sports geloven ze erin dat Russell klaar is voor zijn eerste wereldtitel. 

Russell beleefde in 2025 een van zijn beste seizoenen in de F1. Nadat Lewis Hamilton naar Ferrari vertrok, slaagde de Engelsman erin om de rol van eerste rijder naar zich toe te trekken bij Mercedes. Hij won de races in Canada en Singapore, sleepte meerdere podiumplaatsen binnen en maakte nauwelijks fouten. 

Chandhok overtuigd

Met ingang van de nieuwe reglementen, lijkt het erop dat Mercedes voorlopig een voorsprong heeft op de rest. Russell en Andrea Kimi Antonelli wisten namelijk over de 500 ronden te klokken. Met de vorm van 2025 en een goede auto in het verschiet, kan voormalig F1-coureur en Sky Sports-analist - Karun Chandhok - niets anders dan de Brit naar voren schuiven als favoriet voor de wereldtitel. 

"Ja, ik denk dat hij de favoriet is. In mijn ogen tenminste voor het wereldkampioenschap", zo klonk de Indiër. "Omdat er een grote regelwijziging is, denk ik dat een team waarin de motor en het chassis zo goed op elkaar zijn afgestemd, cruciaal zal zijn voor het succes", voegde hij nog daaraan toe. 

Andere teams in de problemen

Daarbij stipte Chandhok aan dat andere topteams nog kampen met problemen, in tegenstelling tot Mercedes. Voor de rest verwacht hij dat Ferrari ook de zaakjes redelijk op orde heeft van de fabrikanten. "Ferrari en Mercedes zijn de twee teams die dat nu hebben, samen met Red Bull Racing en Audi. Maar Red Bull en Audi zijn gloednieuwe bedrijven die motoren ontwikkelen, dus ik denk dat je ze wat ruimte moet geven en ze de tijd moet gunnen." 

'Russell was de beste na Verstappen'

Chandhok ging zelfs nog even verder in zijn uitlatingen over Russell. Volgens hem was de Engelsman, na Max Verstappen, de beste rijder van 2025. Ook beter dan Lando Norris, Oscar Piastri of Charles Leclerc. "Ik denk dat Mercedes en Ferrari, met hun geïntegreerde structuur, een voordeel hebben aan het begin van een reglementcyclus. Dus wat mij betreft was George Russell vorig jaar de op één na beste coureur in de Formule 1, na Max Verstappen. Hij had een uitstekend seizoen."

"Ik denk dat hij klaar is om mee te dingen naar het kampioenschap, als de auto het toelaat. Ik denk dat hij klaar is om wereldkampioen te worden", zo sloot Chandhok uiteindelijk af. 

f(1)orum

Posts: 9.485

Gelukkig bestaat de Vriend horde maar uit 1 persoon...

  • 3
  • 4 feb 2026 - 13:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Karun Chandhok Mercedes

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.391

    Vriend komt wel héél dikwijls voorbij hier.
    Het moet niet te gek worden natuurlijk of dadelijk stoot hij Max van de eerste plaats op het forum....en dat staan we niet toe.

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 13:34
    • The Wolf

      Posts: 33

      Glibbervriend glibbert zo naar de eerste plaats op glibbertoday

      • + 1
      • 4 feb 2026 - 13:38
    • f(1)orum

      Posts: 9.485

      Gelukkig bestaat de Vriend horde maar uit 1 persoon...

      • + 3
      • 4 feb 2026 - 13:38
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.391

      Dat hebben vriend en ik zo afgesproken forum.

      Er zijn wel aspirant leden die vriend van vriend willen worden, maar die worden eerst door 'n commissie gescreend of ze wel voldoende verstand hebben van F1 en voldoende sjagerijnig zijn.

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 13:47
    • snailer

      Posts: 31.616

      Russell 's i 't e hier.

      Denk dat jij aandelen hebt.

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 14:59
    • NicoS

      Posts: 20.081

      Denk niet dat @Ouw alleen komt te staan. De successupporters die eerst voor Hamilton waren, en de laatste twee jaar voor Norris, stappen geruisloos over naar Russell mocht hij in strijd komen met Max….;)
      Eerst maar zien of ze wel gaan strijden voor het WK, want zover is het nog niet.

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 15:14
  • Flexwing

    Posts: 262

    Russel heeft het hoog in de bol .

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 14:58
  • snailer

    Posts: 31.616

    Persoonlijk denk ik dat McLaren wederom het te kloppen team gaat worden.

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 15:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.032
  • Podiums 24
  • Grand Prix 152
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
