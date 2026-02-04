George Russell staat er enorm goed voor na de eerste shakedown in de Formule 1. In Barcelona zette de Brit een verbazingwekkend aantal van maar liefst over de 300 ronden en kwam nauwelijks stil te staan. Ook bij Sky Sports geloven ze erin dat Russell klaar is voor zijn eerste wereldtitel.

Russell beleefde in 2025 een van zijn beste seizoenen in de F1. Nadat Lewis Hamilton naar Ferrari vertrok, slaagde de Engelsman erin om de rol van eerste rijder naar zich toe te trekken bij Mercedes. Hij won de races in Canada en Singapore, sleepte meerdere podiumplaatsen binnen en maakte nauwelijks fouten.

Chandhok overtuigd

Met ingang van de nieuwe reglementen, lijkt het erop dat Mercedes voorlopig een voorsprong heeft op de rest. Russell en Andrea Kimi Antonelli wisten namelijk over de 500 ronden te klokken. Met de vorm van 2025 en een goede auto in het verschiet, kan voormalig F1-coureur en Sky Sports-analist - Karun Chandhok - niets anders dan de Brit naar voren schuiven als favoriet voor de wereldtitel.

"Ja, ik denk dat hij de favoriet is. In mijn ogen tenminste voor het wereldkampioenschap", zo klonk de Indiër. "Omdat er een grote regelwijziging is, denk ik dat een team waarin de motor en het chassis zo goed op elkaar zijn afgestemd, cruciaal zal zijn voor het succes", voegde hij nog daaraan toe.

Andere teams in de problemen

Daarbij stipte Chandhok aan dat andere topteams nog kampen met problemen, in tegenstelling tot Mercedes. Voor de rest verwacht hij dat Ferrari ook de zaakjes redelijk op orde heeft van de fabrikanten. "Ferrari en Mercedes zijn de twee teams die dat nu hebben, samen met Red Bull Racing en Audi. Maar Red Bull en Audi zijn gloednieuwe bedrijven die motoren ontwikkelen, dus ik denk dat je ze wat ruimte moet geven en ze de tijd moet gunnen."

'Russell was de beste na Verstappen'

Chandhok ging zelfs nog even verder in zijn uitlatingen over Russell. Volgens hem was de Engelsman, na Max Verstappen, de beste rijder van 2025. Ook beter dan Lando Norris, Oscar Piastri of Charles Leclerc. "Ik denk dat Mercedes en Ferrari, met hun geïntegreerde structuur, een voordeel hebben aan het begin van een reglementcyclus. Dus wat mij betreft was George Russell vorig jaar de op één na beste coureur in de Formule 1, na Max Verstappen. Hij had een uitstekend seizoen."

"Ik denk dat hij klaar is om mee te dingen naar het kampioenschap, als de auto het toelaat. Ik denk dat hij klaar is om wereldkampioen te worden", zo sloot Chandhok uiteindelijk af.