Newey maakt indruk tijdens Historische Grand Prix in Monaco

Afgelopen weekend reden er veel klassieke racewagens door de straten van Monaco. De traditionele Historische Grand Prix werd verreden, en veel grote namen en iconische auto's stonden aan de start. Afzwaaiend Red Bull-ontwerper Adrian Newey deed ook mee, en hij toonde zijn vaardigheden.

Newey domineerde in de afgelopen weken het nieuws. Red Bull kondigde aan dat hij het team gaat verlaten, en dat zorgde voor veel verhalen. Afgelopen weekend kon Newey rustig aan doen, maar hij gebruikte zijn vrije uurtjes door te racen met klassiekers. In Monaco nam hij plaats achter het stuur van een klassieke Lotus, en hij liet zien dat hij een aardig potje kan racen. In de beroemde Hairpin wist hij de Matra van Nicolas Matile in te halen.