"Marko duidelijk: "Max wil rijden waar hij de beste kansen heeft"

In de afgelopen weken gingen er veel geruchten rond over de toekomst van Max Verstappen. De regerend wereldkampioen werd zelfs in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Helmut Marko verwacht niet dat Verstappen Red Bull Racing gaat verlaten, hij stelt dat de Nederlander een snelle auto wil hebben.

Verstappen en Red Bull vormden in de afgelopen jaren een onverwoestbare, en ijzersterke combinatie. De interne onrust binnen Red Bull zorgde ervoor dat Verstappen in verband werd gebracht met een overstap naar een andere renstal, er gingen vooral verhalen over Mercedes rond. Verstappen stelde eerder al dat hij de intentie heeft om zijn contract uit te dienen, en Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff weet voor 'duizend procent' zeker dat Verstappen blijft.

Red Bull-adviseur Helmut Marko wil het niet al te veel over de Mercedes-geruchten hebben. In een interview met zijn landgenoten van OE24 wordt Marko gevraagd naar de woorden van Mintzlaff: "Zolang je Max een auto geeft waar hij mee kan winnen, dan kun je erop rekenen dat hij blijft." De adviseur stelt wel dat de nieuwe regels van 2026 voor een andere situatie kunnen zorgen: "Dat zal zeker een keerpunt zijn." Als Marko nogmaals naar de toekomst van Verstappen wordt gevraagd, is hij duidelijk: "Max wil rijden waar hij de beste kansen heeft om te winnen, en dat is op dit moment Red Bull."