Mick Schumacher onthult serieuze gesprekken voor F1-comeback

Het team Cadillac is hard op zoek naar coureurs voor hun debuutseizoen. Veel namen werden in verband gebracht met de Amerikaanse renstal, en dat geldt ook voor Mick Schumacher. De Duitser bevestigt nu dat hij gesprekken voert met Cadillac.

Cadillac barst van de ambitie, en ze willen volgend jaar direct laten zien tot wat ze in staat zijn. Ze azen op meerdere grote namen, en teambaas Graeme Lowdon bevestigde de gesprekken met Schumacher. Hij wilde echter niet de garantie geven dat de voormalig Haas-coureur een zitje voor volgend jaar krijgt.

Meer over Mick Schumacher Cadillac wil serieus werk maken van F1-comeback Schumacher

Gesprekken gaande

Schumacher zelf heeft goede hoop op een comeback in de Formule 1. Hij rijdt tegenwoordig voor Alpine in het World Endurance Championship, maar hij hoopt dat dit slechts een tijdelijk avontuur is. Bij de Braziliaanse tak van Motorsport.com klinkt hij enthousiast over de plannen van Cadillac: "Ja, natuurlijk zijn de gesprekken gaande."

"De communicatie was zeer positief. Het is een heel groot project en er is een fantastische hoeveelheid mensen die ze al hebben aangetrokken. Het is een indrukwekkend project, een geweldig verhaal. Het is iets waar ik me vereerd door voel om deel van uit te maken. We zijn in onderhandeling, en het is een mooie positie om in te verkeren!"

Andere kanshebbers

Naast Schumacher liggen er nog veel meer kapers op de kust. Ook Valtteri Bottas en Sergio Perez worden gezien als serieuze opties. Verder wordt ook de naam van Aston Martin-reserve Felipe Drugovich genoemd. Eerder werd ook IndyCar-coureur Colton Herta gezien als een goede mogelijkheid, maar de Amerikaan beschikt nog niet over een superlicentie.

Crashes bij Haas

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. Daar wist hij echter geen potten te breken, en werd hij aan de kant geschoven. Hij werd reservecoureur bij Mercedes, maar besloot daar eind vorig jaar mee te stoppen om de focus volledig te leggen op zijn werkzaamheden in het WEC.