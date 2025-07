FIA-rivaal van Ben Sulayem ontvangt waarschuwing na opvallende opmerking

Tim Mayer heeft gereageerd op eerdere opmerkingen. Hij werd daarop aangespoord door een belangrijk kopstuk van de FIA. Mayer had wat opmerkingen gemaakt tijdens zijn bekendmaking van zijn kandidatuur voor het FIA-presidentschap.

Een vooraanstaand lid van Mohammed Ben Sulayems administratie was het niet eens met de opmerkingen van Tim Mayer. De Britse kandidaat heeft daarop gereageerd.

'Uitvoering mislukt'

"Drie jaar geleden kwam Mohammed Ben Sulayem met goede ideeën: waarde voor kleinere clubs, transparantie en hervormingen. De boodschap klopte, maar de uitvoering is mislukt", zei Mayer. "In plaats van hervormingen hebben we prestaties achter de schermen gezien. We zijn achtergebleven met de illusie van vooruitgang en de illusie van leiderschap, terwijl het hoogste team dat hij heeft aangesteld is vertrokken."

"De illusie van inclusie, terwijl bekwame stemmen, vooral vrouwen en mensen met verschillende achtergronden, werden weggedrukt toen ze de waarheid spraken. De illusie van een financiële ommekeer, terwijl de FIA slechts is teruggekeerd naar de normen van voor de pandemie, maar nu met minder onafhankelijk toezicht."

'De media heeft geen invloed op me'

"Sommige mensen zeggen dat ik een dikke huid heb ontwikkeld; dat de media geen invloed op me hebben. Iemand zei: ‘Je hebt een teflonhuid,’" zei de Britse presidentskandidaat. "Eigenlijk niet, ik lees het gewoon niet. Het spijt me, ik geloof niet dat ik er de tijd voor heb. Dus het heeft geen invloed op mij, want ik weet er niets van. Ik lees niet. Ik lees de belangrijke dingen, niet de persoonlijke aanvallen."

Mayer moest terugkomen op zijn commentaar: "We willen allemaal meer. En ja, we hebben nog een lange weg te gaan. Maar beweren dat vrouwen - vooral gekleurde vrouwen - aan de kant worden geschoven in de huidige FIA is niet alleen onnauwkeurig, het is ook zeer oneerlijk tegenover degenen onder ons die hier elke dag werken om de deuren te openen die vroeger voor ons gesloten waren."

"We moeten voortbouwen op feiten en vooruitgaan met respect voor degenen die de weg bereiden - niet ondanks hun identiteit, maar met trots erop."